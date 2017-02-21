Em 18 dias de protesto de familiares de PMs no Espírito Santo, 181 pessoas foram assassinadas no Estado, de acordo com informações do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol/ES) divulgadas nesta terça-feira (21). A estatística engloba do início do protesto, no dia 4 de fevereiro, até as 10h50 desta terça.

Um dos crimes foi registrado no início da manhã desta terça-feira. Um ajudante de carga e descarga foi assassinado com cinco tiros dentro da Ceasa, em Vila Capixaba, Cariacica. Segundo testemunhas, Rômulo Souza, 28 anos, estava descarregando um carga de tomates de um caminhão quando foi morto. A motivação do crime é desconhecida.

Your browser does not support the audio element. Número de assassinatos desde a paralisação de PMs sobe para 181 no ES

Ao longo da manhã a reportagem da rádio CBN percorreu 50 Km pelas principais vias da Região Metropolitana, poucos policiais foram vistos fazendo o patrulhamento. No centro de Vitória estava o maior número de PMs, que estavam concentrados mas imediações da Praça Oito, na Enseada do Suá e na Av. Marechal Mascarenhas de Morais, seis homens também foram vistos fazendo o patrulhamento.