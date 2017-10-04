Núcleo vai analisar gastos do governo com programas sociais

Sede do Governo do Estado: projetos serão analisados Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo

Um grupo criado recentemente vai analisar todas os gastos do Governo do Estado com programas sociais. O Núcleo de Monitoramento de Políticas Públicas será coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e deve começar a valer no próximo ano. Além do instituto, outras secretarias do Governo também vão participar desse grupo.

A ideia é que anualmente os projetos passem por um pente fino, para saber o que foi gasto de forma de forma desnecessária e o que deu certo. Quarenta servidores de vários órgãos estão passando por capacitação na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e já fazem aulas práticas, com projetos como o Caminhos do Campo, que leva pavimentação para a zona rural.

Os dados das primeiras análises ainda não foram divulgados. Segundo a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, o foco será na eficiência dos programas e não na quantidade de pessoas atendidas. “Vamos supor que em determinado programa queremos atingir 100 mil crianças. Das 100 mil doses, 95 mil foram usadas, mas qual foi o efeito da vacina e como contribuiu? Além disso, gastamos 1 mil em cada vacina. Qual o custo-benefício?”, explicou, questionando.

Um decreto será publicado no fim do ano com o plano anual, citando os projetos a serem acompanhados. Ao final do ano, serão apontados os erros de gestão nos projetos, além da sugestão de correções e redirecionamento de recursos.