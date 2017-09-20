Novos supermercados devem gerar 800 empregos no ES até o fim do ano

O Espírito Santo deve ganhar mais quatro supermercados até o fim deste ano. A expectativa é que cerca de 800 empregos sejam gerados com as novas lojas. A informação foi passada pelo superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, durante a Super Feira Acaps Panshow, que foi aberta nesta terça-feira (19), no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Cada loja de porte médio gera entre 180 e 200 empregos diretos. Essa é a projeção da Acaps para a abertura de postos de trabalho caso a inauguração de novos supermercados se confirme até o fim de 2017.

A estimativa é que a Super Feira Acaps Panshow gere aproximadamente R$ 200 milhões em negócios durante e depois do evento. Empresários estão otimistas com uma recuperação da economia, pelo menos no que se refere aos supermercados.

A feira traz uma série de oportunidades de negócios relacionados a produtos e serviços, como exemplificou Hélio Schneider. “Quando falamos em produtos, estamos falando principalmente de alimentos. Mas não é só isso. Nós também temos máquinas, equipamentos, serviços de tecnologia e de segurança”, disse.

Entre os produtos da feira, os pães artesanais têm papel de destaque. O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do ES (Sindipães), Luiz Carlos Azevedo de Almeida, diz que oferecer novos produtos pode fazer com que o faturamento das empresas aumente. “O cliente é cada vez mais exigente, quer conhecer coisas novas e produtos diferenciados. Eu acredito que é forma de receber o consumidor com um item de melhor qualidade, trabalhado de uma forma mais artesanal. Com isso, o empresário melhora os negócios.”

O governador Paulo Hartung (PMDB) também esteve na abertura da feira, onde assinou um decreto que amplia para aproximadamente 60 dias o prazo de recolhimento do ICMS de operações realizadas durante a Super Feira Acaps Panshow 2017