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Novos supermercados devem gerar 800 empregos no ES até o fim do ano

A informação foi passada pelo superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, durante a Super Feira Acaps Panshow, que foi aberta nesta terça-feira (19), no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 19 de Setembro de 2017 às 21:04

Publicado em 

19 set 2017 às 21:04
O Espírito Santo deve ganhar mais quatro supermercados até o fim deste ano. A expectativa é que cerca de 800 empregos sejam gerados com as novas lojas. A informação foi passada pelo superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, durante a Super Feira Acaps Panshow, que foi aberta nesta terça-feira (19), no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Cada loja de porte médio gera entre 180 e 200 empregos diretos. Essa é a projeção da Acaps para a abertura de postos de trabalho caso a inauguração de novos supermercados se confirme até o fim de 2017.
A estimativa é que a Super Feira Acaps Panshow gere aproximadamente R$ 200 milhões em negócios durante e depois do evento. Empresários estão otimistas com uma recuperação da economia, pelo menos no que se refere aos supermercados. 
A feira traz uma série de oportunidades de negócios relacionados a produtos e serviços, como exemplificou Hélio Schneider. “Quando falamos em produtos, estamos falando principalmente de alimentos. Mas não é só isso. Nós também temos máquinas, equipamentos, serviços de tecnologia e de segurança”, disse.
Entre os produtos da feira, os pães artesanais têm papel de destaque. O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do ES (Sindipães), Luiz Carlos Azevedo de Almeida, diz que oferecer novos produtos pode fazer com que o faturamento das empresas aumente. “O cliente é cada vez mais exigente, quer conhecer coisas novas e produtos diferenciados. Eu acredito que é forma de receber o consumidor com um item de melhor qualidade, trabalhado de uma forma mais artesanal. Com isso, o empresário melhora os negócios.”
O governador Paulo Hartung (PMDB) também esteve na abertura da feira, onde assinou um decreto que amplia para aproximadamente 60 dias o prazo de recolhimento do ICMS de operações realizadas durante a Super Feira Acaps Panshow 2017
O evento terá três dias de duração e vai contar com mais de 200 expositores. A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas visitem a feira.

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