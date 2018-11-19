Quiosques da Praia de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Nesta terça-feira (20), donos de quiosques da Praia de Itaparica, Vila Velha, vão conhecer o novo projeto de requalificação dos quiosques. A proposta será apresentada durante audiência pública, aberta para a população. Até 2020 todos os 46 quiosques serão demolidos e 33 novos serão construídos. A Associação de Quiosqueiros de Itaparica e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no Estado

em junho deste ano. Nestes cinco meses algumas adequações foram feitas.

O desenho foi elaborado por uma empresa contratada pela prefeitura, juntamente com arquitetos do poder público. Os novos quiosques ficarão em um espaço de 6,25 km, divididos em oito módulos. Serão 19 banheiros feminino, para pessoas com deficiência e masculino, cinco módulos pequenos para a venda de coco, um para informações turísticas e 36 módulos para atividades esportivas e de lazer.

Your browser does not support the audio element. Novos quiosques de Itaparica serão apresentados em audiência pública

Até dezembro três quiosques serão demolidos e, nos próximos meses mais 10. De acordo com o secretário de Governo da Prefeitura de Vila Velha, Saturnino de Freitas Mauro, a redução e reforma dos quiosques foi a alternativa encontrada pelo município para não demolir todos os estabelecimentos de uma só vez, conforme a Justiça Federal tinha determinado.

“A proposta da prefeitura foi diminuir o número de quiosques e requalificar. A Justiça Federal aceitou mas estabeleceu prazos para que seja cumprida a ordem de demolição de todos os quiosques”, afirmou.

Durante a audiência pública, sociedade civil, comerciantes e representantes de órgãos públicos vão poder sugerir adequações e melhorias ao projeto. O secretário não soube informar o valor que cada quiosque vai custar depois de pronto. Ele também disse que ainda será definido de onde virão os recursos para as obras.

Luiz Felipe Siqueira Moraes, personal trainer Crédito: Patrícia Scalzer

“Há a possibilidade que o aporte seja do Governo Federal, Estadual, Municipal ou até uma concessão se for o caso. Isso é algo que vamos debater”, contou.

Para quem está na Praia de Itaparica todos os dias, como é o caso do personal trainer Luiz Felipe Siqueira Moraes, a reforma é necessária, mas o receio de Luiz Filipe é que as obras aconteçam na alta temporada. “Sou a favor da reformulação, até da redução da quantidade, da repadronização, mas não no período de verão. Deveria pegar a baixa temporada, a partir de abril ou maio”, disse.

A pedagoga Sandra Farias também acredita que as obras podem causar transtornos para os banhistas. “Essa obra tem que ser muito bem planejada, para não deixar os banhistas sem um local para comer, comprar uma água”.

O presidente da Associação de Quiosqueiros de Itaparica, Paulo Roberto Neves, destacou que está convidando quiosqueiros, surfistas, banhistas e moradores de Vila Velha para participarem da audiência pública para propor adequações ao projeto original. Segundo ele, o modelo apresentado em junho deste ano precisa de mudanças. “Aquele projeto não previa um conforto. Ele tinha na parte superior um traçado de madeira que passa água, chuva, poeira. Também não tinha proteção lateral”, disse.

De acordo com o secretário, a construção dos novos quiosques será gradativa para não prejudicar os frequentadores e comerciantes da praia. A audiência pública será realizada no Centro de Convenções de Vila Velha, às 19h.