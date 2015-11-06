Novos parquímetros na Vila Rubim, Parque Moscoso e ruas da Praia do Canto em dezembro e aplicativo para pagamento sai em janeiro

A implantação do estacionamento rotativo em Vitória completa um ano neste mês de novembro. E a prefeitura de Vitória já anunciou que novas áreas vão receber os parquímetros nos próximos meses. Além disso, de acordo com o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura, Josivaldo de Andrade, será lançado um aplicativo para celulares em janeiro de 2016 que irá permitir que os usuários do sistema possam usar cartões de crédito para pagar pelo estacionamento.

As novas áreas que vão receber parquímetros já em dezembro são: as ruas Orlando Rocha e Jair de Andrade, na Vila Rubim, e ao redor do Parque Moscoso, com 342 vagas ao todo; e as ruas Constant Sodré e Chapot Presvot, na Praia do Canto, com 194 vagas no total. Além disso, a prefeitura pretende, ainda em dezembro, implantar o rotativo na Rua Misael Pedreira, que fica em Santa Lúcia, ao lado da Secretária Estadual de Educação (Sedu).

Fevereiro

Segundo o secretário Josivaldo de Andrade, em fevereiro de 2016, a Cidade Alta, no Centro de Vitória, e as ruas do entorno da primeira etapa das obras da Avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia, também terão parquímetros. Até o fim do próximo ano, a expectativa é implantar cerca de 2 mil vagas. Atualmente, Vitória conta com 2.995 vagas de rotativo.

Além da expansão dos equipamentos, a prefeitura e a empresa que administra o serviço vão lançar um aplicativo para celulares para que os motoristas possam fazer o pagamento com cartões de crédito. Segundo Josivaldo de Andrade, essa novidade vai estar disponível já em janeiro de 2016. No entanto, de acordo com o secretário, ainda não está definido como o aplicativo irá funcionar.

O representante comercial Sérgio Casteluber, de 53 anos, considera que a expansão do sistema é uma boa iniciativa e que o estacionamento rotativo trouxe vantagens para o trabalho dele. “Sempre trabalhei em Vitória e era comum ter dificuldade para estacionar. A partir do parquímetro, encontro facilmente lugares para parar o carro perto de clientes”, disse o representante comercial à Rádio CBN Vitória.

Arrecadação e multas

De acordo com o secretário Josivaldo de Andrade, entre novembro de 2014 e setembro de 2015, foram arrecadados cerca de R$ 2,2 milhões com os parquímetros. Desse montante, aproximadamente R$ 721 mil ficaram para o município, o que representa 32,78% da arrecadação total. O restante fica com a empresa responsável pela operação do rotativo. Segundo o secretário, após a implantação das 2 mil vagas planejadas para 2016, a arrecadação pode aumentar em até 70%.