Os novos empreendimentos de Vila Velha localizados nas áreas que serão demarcadas pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), como terreno de marinha, vão ficar mais caros a partir da cobrança da taxa. Nos próximos dias, a SPU vai realizar audiências públicas para demarcação dos terrenos. De acordo com o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (DEM), a procuradoria municipal estuda uma forma de pedir a suspensão da cobrança por meio de ação judicial.

Your browser does not support the audio element. Novos imóveis vão ficar mais caros e prefeitura estuda ação judicial contra taxa de marinha em Vila Velha

Segundo o diretor de Economia e Estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges, alguns imóveis de Vila Velha já pagam a taxa, porém, caso isso se estenda para uma área maior, os imóveis podem ficar mais caros.

“Uma vez que a construtora vai adquirir esse terreno numa área considerada como terreno de marinha, ela terá que pagar o laudêmio e taxas anuais e, naturalmente, se ela tem custos adicionais para empreender, essas taxas são repassadas para o preço final do imóvel”, destacou.

A notícia não foi bem recebida pelo morador da Praia da Costa Jaime Paschoal Filho. Ele conta que morava em Vitória e se mudou para Vila Velha para fugir da taxa. Na hora de escolher o imóvel na Praia da Costa, optou pelo que não tinha a cobrança. “Eu deixei de comprar uma casa na Avenida Henrique Moscoso porque tinha taxa de marinha, eu já paguei muita taxa de marinha em Vitória. Para mim isso é um assalto a mão armada”, reclamou.

Moradores também vão acionar Justiça

O vice-presidente da Associação de Moradores da Praia da Costa, Sebastião de Paula, ressalta que o advogado da entidade vai tentar na Justiça a suspensão da cobrança. “Nós temos que reunir as comunidades do entorno e discutir o que é possível fazer, se será pela via jurídica ou por manifestação”, afirmou.

O prefeito de Vila Velha mandou cancelar a audiência pública que a SPU realizaria no Titanic, no centro, na noite desta quarta-feira. O município também vai enviar um ofício para a SPU questionando essa demarcação de terrenos de marinha em Vila Velha.

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