Novos empreendimentos em Vitória serão obrigados a criar sistemas para evitar alagamentos

Novas construções em Vitória serão obrigadas a terem estrutura para amenizar os impactos da chuva, como enchentes em bairros onde há incidência de alagamentos, e criarem sistemas para utilizar água de reuso. A proposta está sendo discutida nas assembleias territoriais e devem integrar o Plano Diretor Urbano (PDU) da capital.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, construções com mais de 1000 m² devem ter reservatórios para captar e conter água da chuva, a fim de contribuir com a retenção do recurso e reduzir alagamentos em algumas regiões que já apresentam históricos, entre elas, os bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Ilha de Santa Maria, Vila Rubim, Maruípe, e avenidas como César Hilal e Leitão da Silva.

“A medida que a chuva acontece, essa água é contida e só após a chuva cessar e a drenagem fluir e a cidade estar com a questão de água resolvida e estiver indo embora com a maré, o empreendedor poderá liberar o que está retido para rede”, explicou.