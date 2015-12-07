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PDU DE VTÓRIA

Novos empreendimentos em Vitória serão obrigados a criar sistemas para evitar alagamentos

As construções deverão também criar sistemas para utilizar água de reuso

Publicado em 07 de Dezembro de 2015 às 15:30

Publicado em 

07 dez 2015 às 15:30
Novas construções em Vitória serão obrigadas a terem estrutura para amenizar os impactos da chuva, como enchentes em bairros onde há incidência de alagamentos, e criarem sistemas para utilizar água de reuso. A proposta está sendo discutida nas assembleias territoriais e devem integrar o Plano Diretor Urbano (PDU) da capital.
De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, construções com mais de 1000 m² devem ter reservatórios para captar e conter água da chuva, a fim de contribuir com a retenção do recurso e reduzir alagamentos em algumas regiões que já apresentam históricos, entre elas, os bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Ilha de Santa Maria, Vila Rubim, Maruípe, e avenidas como César Hilal e Leitão da Silva.
“A medida que a chuva acontece, essa água é contida e só após a chuva cessar e a drenagem fluir e a cidade estar com a questão de água resolvida e estiver indo embora com a maré, o empreendedor poderá liberar o que está retido para rede”, explicou. 
Já para as novas edificações com mais de 5 mil m², a sugestão é que seja implementado um sistema de reuso de água, que além de contribuir com o sistema de drenagem do município, vai armazenar os recursos pluviais e evitar o desperdício. A secretária contou que as proposições estão sendo bem aceitas em todas as regionais e voltarão a ser discutidas no próximo ano. Após esse processo, o PDU ganhará a forma de projeto, apresentado no encontro da cidade e enviado ao legislativo municipal para aprovação.

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