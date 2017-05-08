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Novos consultórios dobram atendimentos no CRE Metropolitano

Expectativa é pela dobra de 15 mil para 30 mil o número de atendimentos mensais

Publicado em 08 de Maio de 2017 às 14:45

Publicado em 

08 mai 2017 às 14:45
Novos consultórios foram entregues nesta segunda-feira Crédito: Fred Loureiro/ Secom-ES
O Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano agora conta com mais 27 consultórios em diversas áreas. Agora são 39 no total. A expectativa é pela dobra de 15 mil para 30 mil o número de atendimentos mensais. Outras obras ainda devem acontecer no local. O atendimento no CRE envolve 22 especialidades, entre elas cardiologia, dermatologia, geriatria, nefrologia, oftalmologia e psiquiatria. O atendimento, pelo SUS, abrange todo o Estado, por meio de encaminhamento.
Novos consultórios dobram atendimento no CRE Metropolitano
O metalúrgico José Antônio Costa, de 49 anos, esperava atendimento de urologia nesta segunda-feira (8) e explica que o atendimento às vezes demora e acaba atrapalhando a vida de quem trabalha. “Quem tem que ir para o trabalho perde muito tempo aqui. Eu que trabalho por conta própria acabo deixando o serviço atrasado”, lamentou.
DESCENTRALIZAR ATENDIMENTOS
O Governo do Estado pretende inaugurar ainda, nos próximos anos, cinco centros de especialidade da Rede Cuidar, em cada região do Estado. A ideia é descentralizar os atendimentos na Grande Vitória, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira.
“A única coisa que está fazendo é dialogar com os municípios como vai ser a gestão e o financiamento. É o que estamos fazendo nesse momento. E também vamos ter que capacitar o pessoal, que hoje trabalha no atendimento primário”, explicou.
Os centros de especialidades devem funcionar em Nova Venécia, Norte do Estado, em Linhares, no Noroeste do Estado, um em Pedra Azul e outro em Santa Teresa, na Região Serrana, e outro em Guaçui, no Sul do Estado. O do Norte do Estado é o mais avançado e deve ser inaugurado até o final do ano, segundo a secretaria.
A estimativa da Sesa é que os centros evitem o deslocamento de até um milhão de capixabas, que necessitam de atendimento de especialidade oferecido na Grande Vitória.

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