O Governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (20), a criação de cinco centros de especialidades médicas no interior capixaba. O primeiro será inaugurado em Nova Venécia, até março de 2017. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é que, até o fim do próximo ano, todas as unidades já estejam funcionando. Com isso, o Estado pretende evitar o deslocamento de pacientes nas rodovias para os hospitais da Grande Vitória. As outras regiões escolhidas para abrigar os serviços são Linhares, Guaçuí, Pedra Azul (Domingos Martins) e Santa Teresa.
A partir da criação dos centros de especialidades, a Sesa espera resolver até 95% dos problemas de saúde nas regiões, sem que os pacientes precisem viajar para fazer os tratamentos, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira.
Novos centros de especialidades no interior do Estado vão agilizar consultas
“Esse é o modelo que regionaliza o atendimento, colocando-o mais próximo da casa do cidadão. Com as cinco unidades do interior, vamos evitar que as pessoas se desloquem em direção à Região Metropolitana para ter acesso ao serviço de saúde”, disse.
Não há estimativa do número de pessoas que devem deixar de procurar atendimento na Grande Vitória após a implantação das unidades do interior. O primeiro centro de especialidade que será inaugurado em Nova Venécia vai ofertar até 244 mil procedimentos por ano, entre consultas e exames especializados para os usuários. Serão disponibilizadas 15 especialidades médicas diferentes e cerca de 120 tipos de consultas e exames.
Com o novo modelo, as equipes de atenção primária e de atenção especializada serão integradas, de acordo com o secretário Ricardo de Oliveira. “Hoje, o cidadão tem que entrar em várias filas para ser atendido. A partir desse novo modelo, não. O paciente vai a uma só unidade e resolve todas as suas demandas ali. Se precisar de fazer exame, vai fazer lá mesmo e se não tiver condições de fazer naquele momento porque a unidade está cheia, o paciente sai de lá com agendamento”, explicou.
Os centros de especialidades fazem parte da Rede Cuidar, que foi lançada nesta terça-feira, no Palácio Anchieta, com a participação do governador Paulo Hartung, de prefeitos e de servidores da Sesa. Segundo o secretário Ricardo de Olveira, o investimento do Estado na construção e compra de equipamentos dos centros de especialidades foi de aproximadamente R$ 5,3 milhões.
Essas unidades de saúde que serão implementadas no interior do Espírito Santo fazem parte do programa Rede Cuidar, do Governo do Estado. Os centros de especialidades serão geridos por consórcios de municípios de cada região e terão aportes financeiros municipais, estaduais e federais.