O Governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (20), a criação de cinco centros de especialidades médicas no interior capixaba. O primeiro será inaugurado em Nova Venécia, até março de 2017. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é que, até o fim do próximo ano, todas as unidades já estejam funcionando. Com isso, o Estado pretende evitar o deslocamento de pacientes nas rodovias para os hospitais da Grande Vitória. As outras regiões escolhidas para abrigar os serviços são Linhares, Guaçuí, Pedra Azul (Domingos Martins) e Santa Teresa.

A partir da criação dos centros de especialidades, a Sesa espera resolver até 95% dos problemas de saúde nas regiões, sem que os pacientes precisem viajar para fazer os tratamentos, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira.

Your browser does not support the audio element. Novos centros de especialidades no interior do Estado vão agilizar consultas

“Esse é o modelo que regionaliza o atendimento, colocando-o mais próximo da casa do cidadão. Com as cinco unidades do interior, vamos evitar que as pessoas se desloquem em direção à Região Metropolitana para ter acesso ao serviço de saúde”, disse.

Não há estimativa do número de pessoas que devem deixar de procurar atendimento na Grande Vitória após a implantação das unidades do interior. O primeiro centro de especialidade que será inaugurado em Nova Venécia vai ofertar até 244 mil procedimentos por ano, entre consultas e exames especializados para os usuários. Serão disponibilizadas 15 especialidades médicas diferentes e cerca de 120 tipos de consultas e exames.

Com o novo modelo, as equipes de atenção primária e de atenção especializada serão integradas, de acordo com o secretário Ricardo de Oliveira. “Hoje, o cidadão tem que entrar em várias filas para ser atendido. A partir desse novo modelo, não. O paciente vai a uma só unidade e resolve todas as suas demandas ali. Se precisar de fazer exame, vai fazer lá mesmo e se não tiver condições de fazer naquele momento porque a unidade está cheia, o paciente sai de lá com agendamento”, explicou.

Os centros de especialidades fazem parte da Rede Cuidar, que foi lançada nesta terça-feira, no Palácio Anchieta, com a participação do governador Paulo Hartung, de prefeitos e de servidores da Sesa. Segundo o secretário Ricardo de Olveira, o investimento do Estado na construção e compra de equipamentos dos centros de especialidades foi de aproximadamente R$ 5,3 milhões.