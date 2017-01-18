Se por acaso você perceber um Corolla GLI 1.8 circulando pelo Estado com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, pode ser que tenha encontrado um carro usado por algum deputado estadual. O problema é que não há nenhuma identificação no automóvel que indique como sendo um carro oficial, podendo ser utilizado para atividades particulares sem nenhuma fiscalização. A situação acontece desde 2015 e os novos carros da Assembleia Legislativa em 2017 continuam da mesma forma.

Your browser does not support the audio element. Novos carros de deputados continuam sem placas de identificação

Os carros são alugados em uma empresa mineira. A identificação de automóveis da Assembleia Legislativa era feita com o uso de uma placa preta com um número. Esse número é registrado no Detran-ES e no documento do carro. O registro faz relação com a placa original do carro. Mesmo com os veículos identificados, em 2015 o carro usado pelo deputado estadual Sérgio Majeski (PSDB) foi apreendido em Minas Gerais por estar irregular e, com isso, todos as placas foram retiradas dos demais veículos. O deputado estava em compromisso oficial no Parque do Caparaó.

Segundo o diretor geral da Assembleia, Paulo Marcos Lemos, foi feito um pedido ao Detran-ES para regularizar os carros, mas não foi atendido ainda, e, devido a isso, todos os carros continuam com as placas cinzas. “A assembleia encaminhou os documentos exigidos na época. Houve uma publicação no Diário Oficial que fazia a relação da placa oficial e a original. A partir do momento que houve um problema com o parlamentar, fizemos uma consulta com o Detran-ES, mas não houve resposta ainda”, acrescenta.

O Detran-ES respondeu, em nota, que só libera placas representativas para veículos da frota própria da instituição registrados no órgão estadual. No caso de carros locados em outros Estados, a frota deve permanecer com a placa cinza ou o órgão deve procurar o Detran de origem para que seja realizada a vinculação da placas representativas às placas oficiais dos veículos.

Brechas para irregularidades

Segundo o deputado Sérgio Mageski, que teve um problema com o veículo em 2015, a falta de identificação abre precedentes para irregularidades cometidas por parlamentares. “Na verdade vários deputados deram graças a Deus quando aconteceu isso em Minas Gerais para transitar com a placa normal. Você pode ir em qualquer lugar que ninguém vai saber. Acho que deveria ter ao menos um adesivo para identificar o carro como oficial”, destaca.