Se por acaso você perceber um Corolla GLI 1.8 circulando pelo Estado com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, pode ser que tenha encontrado um carro usado por algum deputado estadual. O problema é que não há nenhuma identificação no automóvel que indique como sendo um carro oficial, podendo ser utilizado para atividades particulares sem nenhuma fiscalização. A situação acontece desde 2015 e os novos carros da Assembleia Legislativa em 2017 continuam da mesma forma.
Novos carros de deputados continuam sem placas de identificação
Os carros são alugados em uma empresa mineira. A identificação de automóveis da Assembleia Legislativa era feita com o uso de uma placa preta com um número. Esse número é registrado no Detran-ES e no documento do carro. O registro faz relação com a placa original do carro. Mesmo com os veículos identificados, em 2015 o carro usado pelo deputado estadual Sérgio Majeski (PSDB) foi apreendido em Minas Gerais por estar irregular e, com isso, todos as placas foram retiradas dos demais veículos. O deputado estava em compromisso oficial no Parque do Caparaó.
Segundo o diretor geral da Assembleia, Paulo Marcos Lemos, foi feito um pedido ao Detran-ES para regularizar os carros, mas não foi atendido ainda, e, devido a isso, todos os carros continuam com as placas cinzas. “A assembleia encaminhou os documentos exigidos na época. Houve uma publicação no Diário Oficial que fazia a relação da placa oficial e a original. A partir do momento que houve um problema com o parlamentar, fizemos uma consulta com o Detran-ES, mas não houve resposta ainda”, acrescenta.
O Detran-ES respondeu, em nota, que só libera placas representativas para veículos da frota própria da instituição registrados no órgão estadual. No caso de carros locados em outros Estados, a frota deve permanecer com a placa cinza ou o órgão deve procurar o Detran de origem para que seja realizada a vinculação da placas representativas às placas oficiais dos veículos.
Brechas para irregularidades
Segundo o deputado Sérgio Mageski, que teve um problema com o veículo em 2015, a falta de identificação abre precedentes para irregularidades cometidas por parlamentares. “Na verdade vários deputados deram graças a Deus quando aconteceu isso em Minas Gerais para transitar com a placa normal. Você pode ir em qualquer lugar que ninguém vai saber. Acho que deveria ter ao menos um adesivo para identificar o carro como oficial”, destaca.
A Assembleia Legislativa está trocando todos 31 veículos usados por deputados e pela Casa. A substituição faz parte de uma cláusula no contrato com a locadora e não gera custos adicionais. Por ano, o órgão gasta quase R$ 800 mil com a locação de veículos.