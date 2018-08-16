Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FISCALIZAÇÃO

Novos bafômetros: saídas de festas e shows estão na mira da PRF

Novos aparelhos foram entregues para os policiais federais do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (16)

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 12:45

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

16 ago 2018 às 12:45
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wyllis Lira, afirmou que 25 aparelhos já estão à disposição das equipes e a utilização em abordagens começou nesta quinta-feira (16) Crédito: Eduardo Dias
As saídas de shows, festas e outros grandes eventos serão os principais alvos para as fiscalizações feitas com os novos aparelhos de bafômetro da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). O aparelho, chamado de bafômetro passivo, identifica a presença do álcool no ambiente próximo do condutor.
Novos bafômetros - saídas de festas e shows estão na mira da PRF
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wyllis Lira, afirmou que 25 aparelhos já estão à disposição das equipes e a utilização em abordagens começou nesta quinta-feira (16).
“Todas as nossas equipes terão um equipamento desse e serão utilizados em locais com um número maior de veículos, como em saídas de festas. Todas as nossas viaturas terão um equipamento desse, e mais as equipes que vão atuar em apoio nessas festas”, explicou o superintendente da PRF-ES.
> PRF vai comprar drones para monitorar rodovias no Espírito Santo
A principal finalidade do novo aparelho é aumentar a precisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal ao selecionar motoristas durante as abordagens. Quando o equipamento indicar a presença do álcool no ambiente, o motorista será chamado para fazer o teste com o bafômetro de sopro.
Caso o motorista se recuse a soprar o bafômetro, os policiais poderão relatar nos boletins de ocorrência que a presença de álcool foi identificada pelo bafômetro passivo. Até mesmo em caso de acidentes, quando os motoristas estiverem sob cuidados médicos, o ar expelido por eles durante a respiração poderá ser avaliado para apontar a presença de álcool.
Novo bafômetro da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias
Até então os testes com o bafômetro de sopro eram solicitados quando os policiais notavam características específicas nos motoristas, como o cheiro de álcool, olhos vermelhos ou voz alterada. O aparelho tem uma ponta luminosa, e uma luz vermelha é acesa quando a presença do álcool é identificada.
Inicialmente, os bafômetros passivos serão utilizados apenas em fiscalizações na BR-101, porque os recursos para a compra foram obtidos pela empresa responsável pela administração da via. Posteriormente, outros cinco aparelhos serão adquiridos para utilização na BR-262.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados