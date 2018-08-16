O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wyllis Lira, afirmou que 25 aparelhos já estão à disposição das equipes e a utilização em abordagens começou nesta quinta-feira (16) Crédito: Eduardo Dias

As saídas de shows, festas e outros grandes eventos serão os principais alvos para as fiscalizações feitas com os novos aparelhos de bafômetro da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). O aparelho, chamado de bafômetro passivo, identifica a presença do álcool no ambiente próximo do condutor.

Your browser does not support the audio element. Novos bafômetros - saídas de festas e shows estão na mira da PRF

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wyllis Lira, afirmou que 25 aparelhos já estão à disposição das equipes e a utilização em abordagens começou nesta quinta-feira (16).

“Todas as nossas equipes terão um equipamento desse e serão utilizados em locais com um número maior de veículos, como em saídas de festas. Todas as nossas viaturas terão um equipamento desse, e mais as equipes que vão atuar em apoio nessas festas”, explicou o superintendente da PRF-ES.

A principal finalidade do novo aparelho é aumentar a precisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal ao selecionar motoristas durante as abordagens. Quando o equipamento indicar a presença do álcool no ambiente, o motorista será chamado para fazer o teste com o bafômetro de sopro.

Caso o motorista se recuse a soprar o bafômetro, os policiais poderão relatar nos boletins de ocorrência que a presença de álcool foi identificada pelo bafômetro passivo. Até mesmo em caso de acidentes, quando os motoristas estiverem sob cuidados médicos, o ar expelido por eles durante a respiração poderá ser avaliado para apontar a presença de álcool.

Novo bafômetro da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias

Até então os testes com o bafômetro de sopro eram solicitados quando os policiais notavam características específicas nos motoristas, como o cheiro de álcool, olhos vermelhos ou voz alterada. O aparelho tem uma ponta luminosa, e uma luz vermelha é acesa quando a presença do álcool é identificada.