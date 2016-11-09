O empresário que quiser abrir uma empresa no Espírito Santo terá mais agilidade nesse processo. O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (9), o lançamento do Cadastro Eletrônico (Cad-e). Com isso, o tempo para a liberação da inscrição estadual será reduzido de 50 dias, em média, para apenas três dias.

O cadastramento eletrônico será oferecido para empresas de todos os portes. Para as micro e pequenas empresas, a abertura pode ser feita no mesmo dia em que a documentação é enviada pelo Cad-e, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). O novo sistema estará disponível a partir da próxima quarta-feira (16).

Your browser does not support the audio element. Novo serviço reduz tempo para abrir empresa no Espírito Santo de 50 dias para apenas três

Para o subsecretário estadual da Receita, Bruno Negris, além de acelerar a abertura de empresas, o Cad-e pode contribuir para o crescimento de negócios no Estado. “Penso que agilizar a formalização dos negócios significa estimular a economia como um todo, trazendo novos investimentos e gerando emprego e renda”, afirmou.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Haroldo Santos Filho, avalia de forma positiva o cadastro eletrônico. Ele lembra que, antes, o processo de abertura de empresa era muito demorado.

“Às vezes, a inscrição estadual chegava a demorar de 90 a 120 dias ou até mais. Isso era muito constrangedor não só para o profissional de contabilidade, que tinha que dar essa notícia ao empresário, mas também para todos que gostam de ver a iniciativa privada circulando riqueza”, disse.