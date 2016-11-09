Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cad-e

Novo serviço reduz tempo para abrir empresa no Espírito Santo de 50 dias para apenas três

O novo sistema estará disponível a partir da próxima quarta-feira (16)

Publicado em 09 de Novembro de 2016 às 18:15

Publicado em 

09 nov 2016 às 18:15
O empresário que quiser abrir uma empresa no Espírito Santo terá mais agilidade nesse processo. O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (9), o lançamento do Cadastro Eletrônico (Cad-e). Com isso, o tempo para a liberação da inscrição estadual será reduzido de 50 dias, em média, para apenas três dias.
O cadastramento eletrônico será oferecido para empresas de todos os portes. Para as micro e pequenas empresas, a abertura pode ser feita no mesmo dia em que a documentação é enviada pelo Cad-e, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). O novo sistema estará disponível a partir da próxima quarta-feira (16).
Novo serviço reduz tempo para abrir empresa no Espírito Santo de 50 dias para apenas três
Para o subsecretário estadual da Receita, Bruno Negris, além de acelerar a abertura de empresas, o Cad-e pode contribuir para o crescimento de negócios no Estado. “Penso que agilizar a formalização dos negócios significa estimular a economia como um todo, trazendo novos investimentos e gerando emprego e renda”, afirmou.
O presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Haroldo Santos Filho, avalia de forma positiva o cadastro eletrônico. Ele lembra que, antes, o processo de abertura de empresa era muito demorado.
“Às vezes, a inscrição estadual chegava a demorar de 90 a 120 dias ou até mais. Isso era muito constrangedor não só para o profissional de contabilidade, que tinha que dar essa notícia ao empresário, mas também para todos que gostam de ver a iniciativa privada circulando riqueza”, disse.
Para realizar a inscrição, o contribuinte vai acessar o sistema pelo site da Junta Comercial do Espírito Santo e preencher o cadastro com todos os dados solicitados. Simultaneamente, essas informações serão analisadas pelos órgãos que compõem o Projeto Cadastro Eletrônico, a fim de dar mais agilidade ao procedimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc
Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados