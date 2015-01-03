Novo secretário de Meio Ambiente quer se unir com Educação para projeto inovador nas escolas

Neste sábado (03) o governador Paulo Hartung divulgou, por meio de sua assessoria, o novo secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama). Quem assume a pasta é o atual procurador geral do Estado, Rodrigo Júdice. De acordo com Júdice, uma de suas metas como secretário será desenvolver a consciência ambiental nas crianças e adolescentes através das escolas.Rodrigo Júdice, 37 anos, é Formado em Direito pela Ufes. Já atuou como advogado nas áreas do Direito Civil, Comercial, Tributário e Empresarial. Foi professor de Direito Processual Civil da Escola de Magistratura Trabalhista e é procurador do Espírito Santo desde 1997, quando foi aprovado em concurso público. Foi procurador chefe do Centro de Estudos e Informações Jurídicas, além de subprocurador geral para assuntos jurídicos.

Your browser does not support the audio element. Rodrigo Júdice assume Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Júdice destaca que o foco da Seama será integrar a pasta com a Secretaria de Educação para conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental. “Temos a missão de integrar a Secretaria de Meio Ambiente com a Educação, com a Escola Viva, um dos projetos do governador Paulo Hartung, para conscientizar os jovens a partir da adolescência e infância, sobre os limites dos recursos naturais, especialmente o papel de cada cidadão na sociedade e o papel das instituições na manutenção dos recursos ambientais para as futuras gerações”, destacou.

Procurador de carreira há 17 anos, Júdice acredita que sua experiência profissional vai ajudá-lo na gestão da pasta. “A procuradoria auxilia muito a Secretaria de Meio Ambiente nas questões jurídicas relacionadas ao Meio Ambiente. Há uma necessidade de ampliar o diálogo com os órgão de controle e sociedade para que possamos formar uma política de Meio Ambiente respeitosa, interpretando a norma jurídica com equilíbrio e razoabilidade”, contou à Rádio CBN.

Parte dos nomes que vão compor a equipe do governo foi empossada na manhã da última sexta-feira (02), durante cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória. No final da tarde, após a posse, Hartung anunciou o atual superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) no Espírito Santo, Halpher Luiggi, para assumir a direção-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES).

Halpher Luiggi é engenheiro civil do quadro da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e tem carreira ligada à infraestrutura de transportes desde 1995. Responde como Superintendente Regional do DNIT desde Abril de 2011. Luiggi, 40 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).