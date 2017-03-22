Novo reservatório do Rio Jucu terá capacidade de armazenar 20 bi de litros de água

O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (22), o local onde será construída a barragem que vai criar uma represa no Rio Jucu. O reservatório servirá para armazenar água para abastecimento da parte sul da Região Metropolitana. Além disso, o governo divulgou outras medidas para enfrentamento de problemas de escassez hídrica.

A represa do Rio Jucu será construída no limite entre os municípios de Viana e de Domingos Martins. O governo do Estado já iniciou a etapa de desapropriação de terrenos no local por meio de um decreto de utilidade pública assinado nesta quarta. O reservatório terá capacidade de armazenar 20 bilhões de litros de água, o que, segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), significa quatro meses de reservação.

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O tempo estimado para a construção da represa, que terá 50 metros de profundidade e 300 metros de extensão, será de dois anos após concluída a fase de licitação. O presidente da Cesan, Pablo Andreão, explicou o que ainda precisa ser feito antes de se iniciar o processo licitatório. “A obra não começou ainda, mas o empreendimento já começou. Com o decreto de utilidade pública, nós iniciamos o processo de desapropriação e os estudos ambientais. Nós estimamos em torno de 18 meses para essa etapa. Depois disso, iniciamos a obra”, disse.

Marilândia