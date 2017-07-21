Novo programa vai monitorar qualidade da água do Rio Doce

O Rio Doce está ganhando o programa de monitoramento da qualidade da água que vai acompanhar a recuperação do rio, da zona costeira e da região do estuário, além de apontar fatores relacionados à biodiversidade e presença de metais na água, por exemplo. Ao todo, serão 56 pontos de monitoramento: 35 em Minas Gerais e 21 no Espírito Santo.

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Os dados desse programa vão começar a ser divulgados a partir do mês de novembro. Depois disso, cada tipo de análise terá uma periodicidade específica de divulgação. Segundo o especialista de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA) e coordenador da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água, Maurrem Vieira, poucos países no mundo possuem o tipo de monitoramento implantado no Rio Doce.

De acordo com Maurren Vieira, as análises vão poder apontar se as ações de reparação de danos ambientais estão surtindo efeito. Ele exemplifica fatores que serão monitorados. “O que o monitoramento vai nos informar, e que vamos divulgar para a população, é em relação aos usos da água do rio, como irrigação, recreação de contato primário”, disse.

Segundo Gisela Forattini, que é diretora da ANA e presidente suplente do Comitê Interfederativo, responsável por discutir, validar e orientar as ações de reparação de danos realizadas pela Fundação Renova, o monitoramento trará benefícios diretos para as populações atingidas.

De acordo com Gisela Forattini, o Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos vai servir para direcionar essas ações de acordo com as necessidades das pessoas e do rio. “Na prática, isso seria como um orientador de todas as ações”, considerou.