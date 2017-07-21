Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MEIO AMBIENTE

Novo programa vai monitorar qualidade da água do Rio Doce

Ao todo, serão 56 pontos de monitoramento: 35 em Minas Gerais e 21 no Espírito Santo. O monitoramento vai acompanhar a recuperação do rio, presença de metais na água e a biodiversidade

Publicado em 21 de Julho de 2017 às 19:23

Publicado em 

21 jul 2017 às 19:23
O Rio Doce está ganhando o programa de monitoramento da qualidade da água que vai acompanhar a recuperação do rio, da zona costeira e da região do estuário, além de apontar fatores relacionados à biodiversidade e presença de metais na água, por exemplo. Ao todo, serão 56 pontos de monitoramento: 35 em Minas Gerais e 21 no Espírito Santo.
Novo programa vai monitorar qualidade da água do Rio Doce
Os dados desse programa vão começar a ser divulgados a partir do mês de novembro. Depois disso, cada tipo de análise terá uma periodicidade específica de divulgação. Segundo o especialista de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA) e coordenador da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água, Maurrem Vieira, poucos países no mundo possuem o tipo de monitoramento implantado no Rio Doce.
De acordo com Maurren Vieira, as análises vão poder apontar se as ações de reparação de danos ambientais estão surtindo efeito. Ele exemplifica fatores que serão monitorados. “O que o monitoramento vai nos informar, e que vamos divulgar para a população, é em relação aos usos da água do rio, como irrigação, recreação de contato primário”, disse.
Segundo Gisela Forattini, que é diretora da ANA e presidente suplente do Comitê Interfederativo, responsável por discutir, validar e orientar as ações de reparação de danos realizadas pela Fundação Renova, o monitoramento trará benefícios diretos para as populações atingidas.
De acordo com Gisela Forattini, o Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos vai servir para direcionar essas ações de acordo com as necessidades das pessoas e do rio. “Na prática, isso seria como um orientador de todas as ações”, considerou.
Serão investidos nesse programa R$ 4,4 milhões somente a instalação das estações. Além disso, outros R$ 2 milhões anuais serão aplicados na operação e manutenção dos equipamentos. Os custos são de responsabilidade da Fundação Renova, que executa as ações de reparações de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados