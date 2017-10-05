Novo presidente do TJES sinaliza possível reajuste para servidores

O desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama será o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no biênio 2018/2019. Após a sessão que o elegeu por unanimidade, o desembargador sinalizou com a possibilidade de reajuste para servidores do judiciário em 2018, mas destacou que ainda é preciso conduzir as contas do tribunal com austeridade.

Havia parcelas de reajustes de 5% previstas para 2016 e 2017. No entanto, por conta do arrocho nas contas do judiciário que tiveram que ser feitos a partir da crise financeira, os pagamentos foram adiados. Mas o novo presidente afirmou que os valores estão incluídos no orçamento e devem começar a ser pagos no ano que vem.

“Eu terei, na minha gestão, um cuidado muito grande para tentar amenizar essa situação dos nossos servidores. Uma parte desse crédito que os servidores têm já está incluída no orçamento. Com certeza, se Deus quiser, iniciarei o ano que vem já pagando uma parte desses créditos.

O novo presidente do Tribunal de Justiça também afirmou que, se houver aumento da arrecadação no Estado, ele fará o possível para fazer a quitação integral desses valores ou, pelo menos, pagar uma boa parte, mas observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Enquanto Sérgio Luiz Teixeira Gama assume a presidência do TJ-ES, o desembargador Annibal de Rezende Lima deixa o cargo e passará a presidir o Tribunal Regional Eleitoral, que atualmente é comandado pelo próprio desembargador Gama.

Annibal de Rezende Lima enfrentou o desafio de reduzir os gastos com folha de pagamento do Tribunal. Isso porque a Corte chegou a extrapolar o limite de 6% da Receita Corrente Líquida, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele afirmou que esperar terminar o mandato com 5,47% da Receita Corrente Líquida em gastos com pessoal. Após a sessão, o desembargador disse que sairá da presidência com a sensação de dever cumprido.