A Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem um novo presidente. Em uma sessão rápida, com apenas uma chapa inscrita, o deputado estadual Erick Musso (PMDB) foi eleito para comandar o Legislativo Estadual nos próximos dois anos. O parlamentar disse que fará uma gestão independente em relação ao Palácio Anchieta, apesar das movimentações do governo, principalmente da Casa Civil, em favor do nome do deputado para a presidência do Legislativo.

Your browser does not support the audio element. Novo presidente do Legislativo; Erick Musso promete gestão independente do Palácio Anchieta

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa é composta também pelos deputados Marcelo Santos (PMDB), como 1º vice-presidente; Janete de Sá (PMN), como 2ª vice-presidente; Raquel Lessa (SDD), como 1ª secretária; Enivaldo dos Anjos (PSD), como 2º secretário; Jamir Malini (PP), como 3º secretário; e Pastor Marcos Mansur (PSDB), como 4º secretário.

Após ter sido eleito, Musso negou que a forte atuação do governo estadual comprometa a independência da Mesa Diretora em relação ao Palácio Anchieta. Como justificativa, ele usou a ampla votação que teve durante a sessão que o elegeu para presidente da Casa. “Eu não acho que comprometa porque nós tivemos 28 votos. Entre esses deputados, havia pessoas que são base de governo, outras que não são base e deputado independentes”, afirmou.

Erick Musso foi eleito presidente da Assembleia por 28 votos favoráveis e dois contrários, os dos deputados Sérgio Majeski (PSDB) e Rodrigo Coelho (PDT). Os dois criticaram a formação da chapa que passa a comandar o Legislativo dizendo que não houve uma discussão ampla e democrática.

Juventude

Durante o pronunciamento que fez após ser eleito presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, que tem 29 anos, destacou a própria juventude e disse que experiência se adquire com o tempo. “Sou jovem e tenho a humildade de reconhecer que terei muito a aprender, particularmente com os mais experientes, mas também sou firme e determinado”, disse.