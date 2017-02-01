Novo presidente da Assembleia fala em estudo de impacto financeiro e possível corte de gastos

Após a eleição da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (1º), o novo presidente da Casa, Erick Musso (PMDB), falou sobre como será a atuação dele à frente do Legislativo Estadual. O deputado sinalizou que fará estudo de impacto financeiro no órgão e, se for preciso, vai cortar gastos.

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O parlamentar falou que, primeiro, precisa conhecer as contas da Assembleia Legislativa para tomar decisões a respeito de como vai comandar a Casa, enquanto a crise econômica perdura no país. Musso afirmou que não descarta fazer cortes.

“Quando eu falo em cortes, tem que ser algo que não interfira no bom andamento do serviço público e na atuação dos deputados. É necessário que tenhamos um estudo de impacto financeiro sólido para que, se precisarmos tomar medidas austeras, nós possamos tomar com segurança”, frisou.

Em entrevista concedida à imprensa após a sessão que o elegeu presidente da Assembleia, Erick Musso também admitiu que fará mudanças em cargos dentro do Legislativo Estadual. “Mudanças ocorrerão. Porque se há mudança na presidência e na Mesa Diretora, obviamente, também há mudança no corpo da Casa”, comentou.