Novo preço da passagem do Transcol será divulgado nesta sexta (12)

Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a reunião do Conselho Tarifário para definir o reajuste da passagem do Transcol será na tarde desta sexta-feira (12), às 14 horas, na sede do DER, na Avenida Beira-Mar, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Your browser does not support the audio element. Novo preço da passagem do Transcol será divulgada nesta sexta

A expectativa é de que o novo valor seja anunciado pelo secretário Paulo Ruy Carnelli após a reunião. O secretário já garantiu que o aumento não chegará aos 15,97% (R$ 0,51) a mais no preço da passagem conforme pedido das empresas.

O anúncio da reunião do Conselho Tarifário aconteceu um dia depois da greve dos rodoviários, que durou 16 dias. O Conselho é composto por 15 pessoas. Cinco representantes de entidades governamentais, cinco representantes das empresas da iniciativa privada e cinco representantes da sociedade civil organizada.

O movimento de greve de cobradores e motoristas chegou ao fim depois da decisão da Justiça que determinou que as empresas de ônibus reajustem o salário dos rodoviários em 3%. A categoria conseguiu um reajuste de 3% no tíquete-alimentação e um aumento de 3% dos custos dos planos de saúde para a classe patronal.