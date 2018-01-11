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Novo preço da passagem do Transcol será divulgado nesta sexta (12)

Reunião do Conselho Tarifário já foi marcada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop)

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 12:40

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

11 jan 2018 às 12:40
Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias
A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a reunião do Conselho Tarifário para definir o reajuste da passagem do Transcol será na tarde desta sexta-feira (12), às 14 horas, na sede do DER, na Avenida Beira-Mar, Ilha de Santa Maria, Vitória.
Novo preço da passagem do Transcol será divulgada nesta sexta
A expectativa é de que o novo valor seja anunciado pelo secretário Paulo Ruy Carnelli após a reunião. O secretário já garantiu que o aumento não chegará aos 15,97% (R$ 0,51) a mais no preço da passagem conforme pedido das empresas.
O anúncio da reunião do Conselho Tarifário aconteceu um dia depois da greve dos rodoviários, que durou 16 dias. O Conselho é composto por 15 pessoas. Cinco representantes de entidades governamentais, cinco representantes das empresas da iniciativa privada e cinco representantes da sociedade civil organizada.
O movimento de greve de cobradores e motoristas chegou ao fim depois da decisão da Justiça que determinou que as empresas de ônibus reajustem o salário dos rodoviários em 3%. A categoria conseguiu um reajuste de 3% no tíquete-alimentação e um aumento de 3% dos custos dos planos de saúde para a classe patronal.
Em Vitória, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) vai definir na tarde desta quinta-feira a data para a reunião do conselho que define os custos da passagem das linhas do município.

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