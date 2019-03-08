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EM DOMINGOS MARTINS

Novo posto da PRF na BR 262 deve ficar pronto até o fim do ano

Segundo o Inspetor Valdo Lemos, a medida busca criar um ponto de referência da corporação em um trecho com grande hiato da presença da PRF, já que a BR 262 conta com um posto em Viana, no km 15, e outro somente em Ibatiba, no km 158

Publicado em 07 de Março de 2019 às 21:19

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 mar 2019 às 21:19
Posto da PRF localizado na Serra. Um novo posto será implantado em Domingos Martins Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
A BR 262 deve ganhar um novo posto da Polícia Rodoviária Federal até o fim do ano. A estrutura será implantada no km 98, no município de Domingos Martins, próximo ao trevo de Vargem Alta. Segundo o Inspetor Valdo Lemos, da PRF-ES, a medida busca criar um ponto de referência da corporação em um trecho com grande hiato da presença da Polícia, já que a BR 262 conta com um posto em Viana, no km 15, e outro somente em Ibatiba, no km 158.
“Nós teremos uma distância menor a ser percorrida pelos usuários entre um posto e outro. O intuito é exatamente esse. Diminuir essa distância sem uma referência, sem um posto de fiscalização da PRF. É uma região que cresce, tem hotelaria, cidades turísticas no entorno e tudo isso acabou colaborando para que a PRF pensasse na instalação deste posto na região”, disse.
Novo posto da PRF na BR 262 deve ficar pronto até o fim do ano
Sobre a necessidade de aumento no efetivo para atuar no novo posto, o Inspetor afirmou que pode haver um remanejamento e até mesmo o retorno de policiais capixabas que estejam lotados em outros Estados.
“Já existe um efetivo que trabalha naquela região, mas, se houver necessidade de aumento será feito um remanejamento interno. O concurso que está em andamento, em um primeiro momento, não vai servir o nosso Estado. Mas, a partir do momento em que os policiais deste concurso sejam lotados, pode haver remanejamento de policiais capixabas do último certame que ainda estão fora do Estado”, explicou.
O edital de licitação deve ser publicado em até 60 dias. Lemos afirmou que, caso não haja nenhum atraso durante o processo, a empresa vencedora terá um prazo de seis meses para construção, e o posto deve ser entregue e ter a operação iniciada ainda em 2019.
VIATURA ESPECIAL
Nos próximos dias o Núcleo de Operações Especiais (NOE) da Polícia Rodoviária Federal deve contar com um novo veículo a disposição para o trabalho de rotina. Se trata de um carro com novas tecnologias que deve possibilitar mais segurança aos policiais, como explica o Inspetor Valdo Lemos.
“É claro que um veículo com potência e tecnologia que permita segurança aos agentes durante a abordagem vem somar neste sentido. Ele está sendo adquirido e vai com certeza qualificar mais ainda o trabalho da nossa equipe de operações especiais no Estado inteiro, não só na Grande Vitória”.
DRONES
Já a compra de drones, anunciada pela PRF e com previsão para chegada até o fim do ano passado, ainda não se concretizou. Na época, o órgão anunciou a intenção de adquirir 10 aparelhos para intensificar a fiscalização e o monitoramento das rodovias federais que cortam o Espirito Santo. Mas, segundo o inspetor, o processo de compra não evoluiu e não há um prazo para a aquisição dos mesmos.
“Em relação a aquisição dos drones, não evoluiu. Existe essa intenção, mas o processo encontra-se parado no momento. A gente não tem previsão de quando esses drones serão adquiridos”.

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