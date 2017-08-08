As novas construções ao longo dos 10 quilômetros da rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, terão que ter um recuo mínimo para garantir a futura ampliação da rodovia. De acordo com a proposta do Novo Plano Diretor Urbano (PDU) da Capital, áreas serão preservadas para garantir a construção de calçadas na via.

Your browser does not support the audio element. Novo PDU prevê ampliação da Rodovia Serafim Derenzi

A rodovia corta 15 bairros de Vitória. Segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, essa área se desenvolveu muitos nos últimos anos, por isso, existe a necessidade de melhorias na via e isso precisa estar especificado no Novo PDU.

“O diagnóstico é que a Serafim Derenzi precisa ter uma requalificação urbana. Precisamos de calçadas melhores e uma condição viária melhor porque hoje temos um crescimento urbano que requer um alargamento viário com melhoria nas calçadas”, contou.

A secretária destacou que a prefeitura já possui um projeto de ampliação da via. Com a inclusão no PDU, os gastos com uma possível obra seriam menores, pois envolveria um número menor de desapropriações. “Com essa nova proposta, as construções precisam ter um recuo, que varia de acordo com a localização. Se futuramente a prefeitura iniciar uma obra na via, somente as edificações antigas que não possuem recuo seriam desapropriadas para a construção de calçadas”, frisou Lenise.