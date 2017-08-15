As últimas alterações na minuta do Novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória antes de seguir para votação na Câmara de Vereadores foram concluídas nesta terça-feira (15), no encerramento do Encontro da Cidade. Foram apresentadas 66 sugestões de mudanças nos dois dias de evento. Desse total, 49 propostas foram mantidas da forma original e 17 tiveram emendas. Para o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), o Novo PDU pode afastar as empresas que têm interesse em construir na cidade.

Your browser does not support the audio element. Novo PDU pode afastar empreendimentos de Vitória, diz sindicato

O representante do Sinduscon e um dos delegados do PDU, Aristóteles Passos Costa Neto, salienta que faltou por parte da comunidade e do poder público mais ousadia para fazer a minuta. Entretanto, ele destaca que como a discussão foi ampla e esse foi o desejo da sociedade, o setor imobiliário vai se adaptar a nova legislação. Porém, ele diz que com regras mais rígidas para os empreendimentos, as empresas podem optar por investir nas cidades vizinhas.

“A medida que você restringe no município, você acaba induzindo as empresas a procurarem municípios com mais flexibilidade. Isso certamente pode acontecer em VItória. Aliás, já aconteceu. No último PDU de Vitória já se construiu bem menos na Capital, utilizando mais Serra e Vila Velha”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explicou que o Novo PDU estimula a chegada de novos empreendimentos nos principais eixos e corredores da cidade, inclusive, sem limite de altura das edificações. Porém, ela destaca que durante o processo de construção da nova lei, ficou explícito que a sociedade não quer empreendimentos em todas as áreas da cidade.

“Através das nossas assembleias e estudos territoriais, percebemos que Vitória não desejava o aumento das edificações em toda parte. A cidade deixou isso claro, construímos essa proposta em diálogo permanente com o município. Temos opiniões divergentes nessa caminhada, mas foi o melhor consenso que trouxe até aqui a proposta que finalizamos”, destacou.

Neste último dia de evento, quatro propostas de mudanças foram apresentadas para os delegados. Três foram aprovadas. A sugestão que mais gerou debate foi sobre a ampliação das edificações de templos religiosos e instituições sem fins lucrativos. Depois de muito impasse entre os votantes, os presentes aprovaram a ampliação das construções religiosas, aumentando a taxa de ocupação dos atuais 70% para 80% do terreno. Já a ampliação da construção das instituições sem fins lucrativos foi rejeitada.