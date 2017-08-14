Novo PDU garante empreendimentos na área verde da Avenida Norte Sul

A área verde ao longo da Avenida Norte Sul, de propriedade da Infraero e de uma empresa particular poderá se transformar em condomínios residenciais e comerciais no Novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória. Foi apresentado para votação na tarde desta segunda-feira (14), no Encontro da Cidade, uma emenda para que a região fosse transformada em Área de Preservação Ambiental, entretanto, a proposta foi rejeitada pela maioria dos 243 delegados presentes.

A minuta do Novo PDU recebeu 230 sugestões de mudanças durante o período em que ficou aberta para consulta pública. As sugestões se transformaram em 54 emendas, que serão aprovadas ou rejeitadas pelos delegados durante o Encontro da Cidade, que será encerrado nesta terça-feira (15).

Um dos pontos que gerou grande debate foi com relação a área verde do Aeroporto de Vitória. Uma das emendas sugeriu ela fosse transformada em Área de Preservação Ambiental, incluindo toda extensão da Avenida Norte Sul e parte da Dante Michelini. Depois de muito debate, a proposta foi rejeitada pelos delegados, que votaram para que apenas a área comercial da Infraero, que fica na Avenida Dante Michelini, seja de proteção ambiental.

A rejeição da proposta na totalidade deixou delegados e conselheiros insatisfeitos. Maurício Leite, um dos delegados e morador de Jardim Camburi, era a favor da aprovação da Zona de Proteção Ambiental na Norte Sul. Com a recusa, ele acredita que haverá um crescimento desordenado da região. “Economia com natureza, elas têm que trabalhar juntas. Mas crescer da maneira desordenada como estão querendo, tirando uma área ambiental para fazer comércio prejudica demais o bairro. Sabemos que precisamos de crescer, gerar emprego, mas como representante do bairro tenho que lutar por isso”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explicou que, caso haja empreendimentos imobiliários na região, o local terá áreas destinadas para a construção de escola, creche, unidade de saúde e novas avenidas. Segundo Lenise, havendo o loteamento, o trânsito na região será alterado, criando uma nova via entre a Norte Sul e a Dante Michelini. As doações dos terrenos seriam uma compensação.

"A medida que ele fosse loteado teria que ter a contrapartida de áreas públicas e de viário, nesse caso, seria solicitado a passagem dentro do terreno da Infraero, margeando entre o terreno da empresa Aliança e a Estação de Tratamento de Esgoto”, destacou.