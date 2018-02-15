As obras para a construção de uma nova área de lazer na Praia de Camburi, em Vitória, estão marcadas para começar no próximo mês de março. O parque vai ficar no trecho final da orla, próximo do bairro Jardim Camburi, e será construída pela Vale. Com aproximadamente 20 mil metros quadrados, o local terá pista de skate, campo de futebol, pista de bicicross e áreas para ginástica.
O projeto faz parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado no ano passado entre a mineradora, a Prefeitura de Vitória, Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Governo do Estado. O principal fundamento do TCA é compensar os danos causados pelo descarte de minério na região no final dos anos de 1970.
Novo parque na Praia de Camburi vai começar a ser construído em março
De acordo com o gerente de relações com a comunidade da Vale, Daniel Rocha Pereira, a previsão é para que a obra de construção da área de lazer fique pronta no mês de dezembro. Apesar de o local ser conhecido por conta do campo Zé da Bola, o nome do novo parque será decidido em uma consulta pública feita pela prefeitura.
"Nosso planejamento é para que as obras comecem no final de março e começo de abril, e sejam concluídas, com a área sendo entregue, no final de 2018", explicou o gerente da Vale.
O secretário municipal de gestão, planejamento e comunicação, Fabrício Gandini, afirmou o parque feito pela Vale será administrado pela prefeitura de Vitória após a conclusão da obra.
Além da área de lazer, também será construído um parque costeiro no final da Praia de Camburi, que terá a educação ambiental como principal foco. O segundo parque está previsto para ser começar a ser construído a partir do segundo semestre de 2018 e concluído em 2019.
Uma outra medida de recuperação da parte final de Camburi corresponde à substituição da areia da praia, para que todo o minério presente na superfície da praia seja retirado. No entanto, a Vale ainda aguarda uma aprovação do projeto junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). A previsão é para que a troca da areia seja concluída em 2019.