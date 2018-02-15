Nova pista de bicicross em Camburi Crédito: Rafael Monteiro de Barros

As obras para a construção de uma nova área de lazer na Praia de Camburi, em Vitória, estão marcadas para começar no próximo mês de março. O parque vai ficar no trecho final da orla, próximo do bairro Jardim Camburi, e será construída pela Vale. Com aproximadamente 20 mil metros quadrados, o local terá pista de skate, campo de futebol, pista de bicicross e áreas para ginástica.

O projeto faz parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado no ano passado entre a mineradora, a Prefeitura de Vitória, Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Governo do Estado. O principal fundamento do TCA é compensar os danos causados pelo descarte de minério na região no final dos anos de 1970.

Your browser does not support the audio element. Novo parque na Praia de Camburi vai começar a ser construído em março

De acordo com o gerente de relações com a comunidade da Vale, Daniel Rocha Pereira, a previsão é para que a obra de construção da área de lazer fique pronta no mês de dezembro. Apesar de o local ser conhecido por conta do campo Zé da Bola, o nome do novo parque será decidido em uma consulta pública feita pela prefeitura.

"Nosso planejamento é para que as obras comecem no final de março e começo de abril, e sejam concluídas, com a área sendo entregue, no final de 2018", explicou o gerente da Vale.

O secretário municipal de gestão, planejamento e comunicação, Fabrício Gandini, afirmou o parque feito pela Vale será administrado pela prefeitura de Vitória após a conclusão da obra.

Além da área de lazer, também será construído um parque costeiro no final da Praia de Camburi, que terá a educação ambiental como principal foco. O segundo parque está previsto para ser começar a ser construído a partir do segundo semestre de 2018 e concluído em 2019.