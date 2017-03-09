Um novo mutirão de vacinação contra a febre amarela vai atender 20 mil pessoas no próximo sábado (10) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A vacinação começa às 8h. O evento acontece no Dia D de vacinação contra a doença. No último sábado (4) um mutirão estimava atender 10 mil pessoas, mas 16 mil saíram do estádio imunizadas. Cariacica vacinou mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 20% da população de cerca de 380 mil habitantes.

Durante a semana, postos volantes estão sendo realizados em vários bairros, além da vacinação que acontece nas unidades de saúde. Nesta quinta-feira (9), 4 mil pessoas foram atendidas em mutirões desse tipo que aconteceram em igrejas católicas de Vila Capixaba e Cariacica-Sede. O movimento estava tranquilo, apesar das filas.

Your browser does not support the audio element. Novo mutirão no Kleber Andrade vai atender 20 mil pessoas no sábado

O consultor de seguros Danilo Santos, de 60 anos, tentou várias vezes se vacinar, mas depois de muito tempo conseguiu um senha em Vila Capixaba. “Fui no mutirão no sábado, mas quando chegou no grupo que eu estava não tinha mais senhas, fui em Jardim América ontem, faltando duas pessoas na minha frente não tinham mais senhas. E hoje estou pela terceira vez aqui, espero que consiga”, disse.

Vacina para todos

Segundo a subsecretária de saúde de Cariacica, Ana Paula Campanha, não é necessário correria às unidades de saúde, pois haverá vacina para todo mundo. “A partir desse momento a vacina vai fazer parte do nosso calendário vacinal e estará em nossa rotina. A população não precisa se preocupar com essa urgência, pois estará disponível nas unidades de saúde”, ressaltou.