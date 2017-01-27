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Novo ministro do STF deve ter perfil técnico e atuar com serenidade, diz desembargador federal

Magistrado atua no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Operação Lava Jato em segunda instância

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 19:33

Publicado em 

27 jan 2017 às 19:33
O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Operação Lava Jato em segunda instância, esteve em Vitória nesta sexta-feira (27) e falou sobre ter o nome cogitado para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF), após a morte do ministro no último dia 19 de janeiro.
Novo ministro do STF deve ter perfil técnico e atuar com serenidade, diz desembargador
Segundo o desembargador, o nome dele foi sugerido para o cargo por um grupo de juristas próximos a ele. “O meu nome foi sugerido por um grupo de amigos. Eu fiquei muito honrado, mas isso é uma escolha técnica do presidente da República que, com certeza, vai escolher uma pessoa com o perfil do ministro Teori Zavascki”, disse.
De acordo com Gebran Neto, as características do novo ministro devem ser de uma pessoa técnica, imparcial, que vai atuar com serenidade e que irá ao STF para julgar fatos, e não atender eventuais clamores para qualquer um dos lados envolvidos.
Quando perguntado se ele teria esse perfil, o desembargador preferiu não comentar. Ao ser questionado se já está preparado para assumir a função de ministro do STF caso seja escolhido pelo presidente Michel Temer, Gebran Neto se limitou a dizer que trabalha com fatos, não com cogitações.
O desembargador do TRF da 4ª Região veio ao Espírito Santo nesta sexta-feira para participar de um evento do início das atividades da pós-graduação em Direito Médico Baseado em Evidências, da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescan) e do pré-lançamento do 5º Congresso Brasileiro Médico-Jurídico.

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