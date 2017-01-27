Novo ministro do STF deve ter perfil técnico e atuar com serenidade, diz desembargador federal

O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Operação Lava Jato em segunda instância, esteve em Vitória nesta sexta-feira (27) e falou sobre ter o nome cogitado para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF), após a morte do ministro no último dia 19 de janeiro.

Your browser does not support the audio element. Novo ministro do STF deve ter perfil técnico e atuar com serenidade, diz desembargador

Segundo o desembargador, o nome dele foi sugerido para o cargo por um grupo de juristas próximos a ele. “O meu nome foi sugerido por um grupo de amigos. Eu fiquei muito honrado, mas isso é uma escolha técnica do presidente da República que, com certeza, vai escolher uma pessoa com o perfil do ministro Teori Zavascki”, disse.

De acordo com Gebran Neto, as características do novo ministro devem ser de uma pessoa técnica, imparcial, que vai atuar com serenidade e que irá ao STF para julgar fatos, e não atender eventuais clamores para qualquer um dos lados envolvidos.

Quando perguntado se ele teria esse perfil, o desembargador preferiu não comentar. Ao ser questionado se já está preparado para assumir a função de ministro do STF caso seja escolhido pelo presidente Michel Temer, Gebran Neto se limitou a dizer que trabalha com fatos, não com cogitações.