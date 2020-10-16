Novo mapa: Santa Teresa, Conceição da Barra e Anchieta em amarelo

Novo Mapa de Risco
Santa Teresa, Conceição da Barra e Anchieta com risco moderado para Covid
O novo mapa de risco começa a valer na segunda-feira (19) e terá duração até o domingo (25)
Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 20:27
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