Novo Império mergulha na medicina alternativa e vai com tudo no retorno ao Grupo Especial

A Novo Império retorna aos desfiles das escolas de samba no Grupo Especial do carnaval capixaba querendo mostrar a que veio. Com 60 anos de história e detentora de seis títulos, sendo cinco deles na década de 1980, a conquista do acesso ao grupo principal em 2016 serve de inspiração à comunidade de Caratoíra, na Grande Santo Antônio, em Vitória. A conquista impulsiona a busca por um bom resultado no desfile, a fim de abrir sorrisos em cada rosto dentre os espectadores.

O enredo da escola, "A cura para o mundo está aqui! Vitória, um manto cheio de esperança", descreve a possibilidade de tratamentos via medicina alternativa, por meio de folhas e ervas, encontradas na Mata Atlântica do Estado, de acordo com o carnavalesco Jorge Caribé, que desde o ano passado está com a Novo Império.

"A nossa ideia é fazer um carnaval educativo e sustentável em que a gente possa passar para as pessoas a importância das plantas, desde aquele pezinho que serve para fazer chá até e a Floresta Amazônica". Especializado em temas afros, Caribé tem mais de 15 anos de carreira, iniciada e exercida na maior parte do tempo no carnaval carioca.

Tia Dazinha: ''eu não vou ser a piadinha do Império"

Hoje integrante da Velha Guarda da Novo Império, mas de alma jovem, Élida Rocha, de 75 anos, mais conhecida como "Tia Dazinha", tem uma vida repleta de histórias ao lado da agremiação. Aos 14 anos, ela presenciou o nascimento da escola, quando ainda era chamada de Império da Vila, e se lembra com alegria dos primeiros desfiles e do primeiro título. Mesmo com dificuldades para se locomover e necessitando do uso de bengala, Tia Dazinha diz com bom humor que pretende entrar com a Novo Império no Sambão do Povo.

"Eu tenho prótese nas duas pernas e meu ortopedista mandou eu escolher: ou você vai no chão de cadeira de rodas, ou você vai no carro alegórico. Se eu fosse no chão, iria ser a piadinha do Império, porque quando eu chegar no fim da avenida eu iria andar com a bengala. Então eu vou de carro porque eu não vou ser a piadinha do Império", declarou Dazinha.

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