Novo Império, Jucutuquara e Pega no Samba vão em busca do título

Pega no Samba, Novo Império e Unidos de Jucutuquara, em comum, as três agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória têm a determinação e a garra em busca do título de campeã 2019. As escolas apostam em alas coreografadas e muitas surpresas para empolgar o folião e conquistar boas notas dos jurados.

PEGA NO SAMBA

A Pega no Samba será a quarta escola a desfilar na noite de sábado (23). A Locomotiva da Consolação vai contar a história de uma das primeiras bailarinas e dona da primeira escola de dança do Espírito Santo, Lenira Borges.

Pega no Samba Crédito: Patrícia Scalzer

A agremiação entra na avenida com 17 alas, três alegorias, dois tripés e 1.300 componentes. A diretora-geral da Pega no Samba, Lorena De Bona, conta que todas as alas da escola vão representar os espetáculos de balé que Lenira ministrou. Segundo ela, o carro abre-alas será o destaque do desfile.

“Na verdade, ele está simples, mas está bonito. Geralmente as escolas usam muitas esculturas nos carros, nós não usamos muito. As esculturas que virão serão as bailarinas, são quatro bailarinas de isopor e duas delas giram. É mais ferragem, ficou bem bonito mesmo”.

A diretora da escola conta que esse desfile traz algo de inédito para a comunidade, pois foi a primeira vez que os moradores tiveram contato com a música clássica.

“Como estamos em uma comunidade carente, as pessoas nunca tiveram acesso a esse tipo de música e queríamos quebrar esse paradigma. Então, trouxemos o balé clássico para a sociedade”, afirmou.

NOVO IMPÉRIO

A Novo Império também vai falar de mulher, mas de todas. A agremiação de Caratoíra vai contar sobre as Marias que sofrem com a violência doméstica mas que também comemoram conquistas e vitórias.

Novo Império 2019 Crédito: Patrícia Scalzer

O carnavalesco da escola, Peterson Alves, conta que o carro sobre feminicídio terá um papel social no desfile. “São de seis a oito caixões rodeando o carro do feminicídio, que é a terceira alegoria. Precisamos fazer uma conscientização bacana, precisamos chocar as pessoas. Elas precisam entender que não estamos aqui para tirar a vida, a mulher tem o direito de viver do jeito que ela achar melhor”.

A bateria da Novo Império, famosa por suas paradinhas, também deve surpreender quem estiver no Sambão do Povo, porém, o carnavalesco faz mistério. “Essa é uma surpresa que está guardada a sete chaves, a pedido dos próprios ritmistas. Mas acredito que a bateria da Novo Império vai ser um tapa na cara da sociedade machista. Acho que todas as mulheres vão se emocionar ao ver a bateria e vão se ver ali”, disse.

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Encerrando os desfiles do Grupo Especial, a Unidos de Jucutuquara entra na passarela do samba para homenagear o artista contemporâneo Arthur Bispo do Rosário.

O carnavalesco Orlando Júnior conta que a primeira parte do desfile mostra a visão que Bispo tem com Deus, na sequência, ele se torna um grande revolucionário da arte contemporânea. A última parte do desfile mostra o reino do bispo, feito de ouro e prata.

Jucutuquara Crédito: Patrícia Scalzer

Para ele, o carro arte contemporânea será o destaque da agremiação. “Vai ser um carro bem diferente. Ele é todo feito de bagulhada, tudo que o Bispo catava: sapato, abajur, boneca, carrinho, tudo que era sucata e estava jogado ele transformava em obra de arte. Acho que isso vai dar um toque grande”, disse.

Outro ponto alto do desfile será a Coruja da Jucutuquara, símbolo da agremiação, que vai encerrar a festa. “Esse ano ela vem de anjo e vem no último carro”.