Novo Império conta a história dos estivadores no Carnaval de Vitória

Novo Império no Carnaval de Vitória 2018 Crédito:

A Novo Império foi a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo neste sábado (03). A agremiação fez bonito na avenida e empolgou os foliões. A bateria foi uma atração à parte, com “paradinhas” e coreografias que levaram o público do sambão ao delírio.

Com o enredo “No vai e vem do mar, lá se vão 100 anos do Sindicato da Estiva”, a escola do bairro Caratoíra, Vitória, retratou o trabalho dos estivadores com quatros carros alegóricos e um tripé.

As fantasias também chamaram a atenção pelos detalhes e acabamentos. A comissão de frente contou a história dos falcões mensageiros. O carro abre-alas surpreendeu pela grandiosidade. Com 18 metros, ele representou a abertura dos portos. As crianças vieram em uma ala fantasiadas de algodão.

A tradicional bateria fez bonito mais uma vez e encantou os presentes com as famosas “paradinhas”. A escola estava bem colorida e o samba enredo foi cantado pelo público presente. No último carro, representando Nossa Senhora da Penha, a Azul, Rosa e Branco de Caratoíra trouxe parte da velha guarda da escola e a diretoria. A agremiação não teve intercorrências e terminou o desfile dentro dos 60 minutos.

Após o desfile, o carnavalesco da Novo Império, Jorge Caribé, ressaltou a harmonia da escola e falou que com poucos recursos, a agremiação fez de tudo para fazer bonito na avenida. "Fizemos um trabalho de reaproveitamento. O peixe de um dos carros alegóricos foi feito com pratos descartáveis. Com reciclagem conseguimos fazer um trabalho grandiosos para competir com igualdade com as demais escolas", contou.