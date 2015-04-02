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PROMESSA DE CAMPANHA

Novo Hospital Infantil de Vitória fica fora da lista de projetos na Saúde Pública do Estado

Ao contrário, o vindouro Hospital Geral de Cariacica é definido como o principal investimento na Saúde, dentre a lista de projetos no Plano Estratégico 2015-2018

Publicado em 01 de Abril de 2015 às 23:16

Publicado em 

01 abr 2015 às 23:16
Promessa de campanha, no período eleitoral, o novo Hospital Infantil de Vitória não aparece na lista de projetos do Planejamento Estratégico 2015-2018, elaborado pela governo Paulo Hartung (PMDB), ao contrário do Hospital Geral de Cariacica, definido como o principal investimento anunciado na Saúde Pública. No entanto, de acordo com a pasta, não há garantias de que a nova unidade seja concluída até o final da atual gestão.  Já a reforma do Hospital São Lucas, na Capital, deve ser finalizada até o final de 2017. Se isto se concretizar, a obra terá demorado nove anos para ser entregue à população. O secretário Estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, ressalta que já foi definido o terreno onde o hospital de Cariacica será erguido, no bairro Bela Vista. O governo pretende contratar o projeto desta obra ainda este ano. Para conseguir os recursos, na ordem de R$ 195 milhões, a principal ideia é fazer uma Parceria Público-Privada (PPP). Caso não consiga inaugurá-lo até o final da gestão, ele deve estar em fase final de implantação, de acordo com o secretário.
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“Vai ser uma tarefa difícil, até 2018, pois é uma obra complexa do ponto de vista de projeto e de execução, mas o desafio que me foi colocado é de viabilizar até 2018. O novo Hospital São Lucas, esse sim, tem mais dois anos de obras, mas ele ficará totalmente pronto”, disse à Rádio CBN Vitória.
Novo São Lucas
Para a conclusão do São Lucas, ainda serão gastos R$ 27 milhões, de recursos já garantidos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o pronto-socorro, novos leitos de UTI e o heliponto. Serão investidos ainda R$ 7,2 milhões para fazer adequações em 11 maternidades do Estado, nos próximos quatro anos. Já a construção de um novo Hospital Infantil em Vitória, que chegou a ser anunciada pela gestão passada e reforçada durante a campanha eleitoral, ficou de fora dos planos.
Outra prioridade citada pelo secretário é a descentralização da saúde da Grande Vitória, oferecendo estruturas também no interior. “Nós temos hoje uma situação muito ruim, a população se desloca das várias regiões do Estado em direção à Região Metropolitana para se utilizar de serviços de saúde. Isso não tem sentido, nós temos que procurar atender essa população nas suas regiões”, afirmou.
Para isso, o governo promete entregar até ano que vem, 16 novas Unidades de Saúde da Família em cidades na Grande Vitória e no interior. Elas já estão em construção e são equipadas pelo Estado, mas serão geridas pelos municípios. Também serão entregues cinco Centros de Consultas e Exames Especializados, nos municípios de Nova Venécia, Linhares, Santa Teresa, Domingos Martins e Guaçuí. Estes centros vão contar com atendimento de especialistas em cardiologia, neurologia, oftalmologia, ginecologia e outras áreas.

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