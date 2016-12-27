O governador Paulo Hartung anunciou nesta terça-feira (27) que em 2017 o Estado continuará passando por ajustes para manutenção da austeridade fiscal. Para isso, será baixado um decreto no primeiro dia do próximo ano com as medidas para manter o equilíbrio das contas públicas.

“Nós temos despesas muito elevadas. Desde que cheguei ao governo encontrei essas despesas em alta e as receitas em queda. Foi assim em 2015 e, quando pensávamos que era o pior, em 2016 foi da mesma forma, por isso, precisamos tomar conta com muito zelo”, justificou.

Your browser does not support the audio element. Novo decreto de controle de gastos será anunciado pelo Governo do Estado

O governador ressaltou que o ajuste fiscal será permanente para manter os serviços básicos à população. Já aqueles investimentos "com menos urgência” ficarão para depois. Ainda que com previsão de novos cortes, o governo acredita que os indicadores positivos nas áreas de educação e segurança pública, por exemplo, serão mantidos.

Hartung também ressaltou que em 2014 o Estado teve déficit de R$ 1,5 bilhão, mas que a partir de 2015 os gastos foram menores que a arrecadação. Em 2016 o Estado reduziu o custeio da máquina em 8% e a expectativa é que o Espírito Santo saia com superávit. “O Estado fecha o ano com uma pequena disponibilidade de caixa, mas que é expressiva diante das dificuldades que o país está vivendo. Teremos uma disponibilidade de caixa de aproximadamente R$ 40 milhões. Isso é um gol de placa nessa conjuntura que estamos vivendo”, comenta.

Investimentos e Mudanças na Equipe

Sobre possíveis mudanças na equipe de governo, Hartung descartou qualquer alteração a curto prazo, confirmando Guilherme Dias na presidência do Banestes e João Coser na Secretária de Desenvolvimento Urbano pelo menos até o final de janeiro próximo.

Disputa em 2018

O Governador disse ainda que continuará participando ativamente do debate nacional com propostas que contribuam para a retirada do país da recessão. Hartung também admitiu que irá se descompatibilizar do cargo em 2018, já mirando as eleições para o Senado. Na apresentação das atividades do segundo ano a frente do Executivo estadual, ele destacou as ações de combate à crise hídrica, segurança e educação.