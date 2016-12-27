O governador Paulo Hartung anunciou nesta terça-feira (27) que em 2017 o Estado continuará passando por ajustes para manutenção da austeridade fiscal. Para isso, será baixado um decreto no primeiro dia do próximo ano com as medidas para manter o equilíbrio das contas públicas.
“Nós temos despesas muito elevadas. Desde que cheguei ao governo encontrei essas despesas em alta e as receitas em queda. Foi assim em 2015 e, quando pensávamos que era o pior, em 2016 foi da mesma forma, por isso, precisamos tomar conta com muito zelo”, justificou.
Novo decreto de controle de gastos será anunciado pelo Governo do Estado
O governador ressaltou que o ajuste fiscal será permanente para manter os serviços básicos à população. Já aqueles investimentos "com menos urgência” ficarão para depois. Ainda que com previsão de novos cortes, o governo acredita que os indicadores positivos nas áreas de educação e segurança pública, por exemplo, serão mantidos.
Hartung também ressaltou que em 2014 o Estado teve déficit de R$ 1,5 bilhão, mas que a partir de 2015 os gastos foram menores que a arrecadação. Em 2016 o Estado reduziu o custeio da máquina em 8% e a expectativa é que o Espírito Santo saia com superávit. “O Estado fecha o ano com uma pequena disponibilidade de caixa, mas que é expressiva diante das dificuldades que o país está vivendo. Teremos uma disponibilidade de caixa de aproximadamente R$ 40 milhões. Isso é um gol de placa nessa conjuntura que estamos vivendo”, comenta.
Investimentos e Mudanças na Equipe
Sobre possíveis mudanças na equipe de governo, Hartung descartou qualquer alteração a curto prazo, confirmando Guilherme Dias na presidência do Banestes e João Coser na Secretária de Desenvolvimento Urbano pelo menos até o final de janeiro próximo.
Disputa em 2018
O Governador disse ainda que continuará participando ativamente do debate nacional com propostas que contribuam para a retirada do país da recessão. Hartung também admitiu que irá se descompatibilizar do cargo em 2018, já mirando as eleições para o Senado. Na apresentação das atividades do segundo ano a frente do Executivo estadual, ele destacou as ações de combate à crise hídrica, segurança e educação.
Hartung ressaltou ainda que o Estado avançou na modernização da máquina pública, aumentando a eficiência e transparência do Poder Executivo Estadual. Entre as ações mencionadas pelo governador estão a redução para três dias na abertura de empresas e o lançamento do aplicativo ES na Palma da Mão, que permite aos usuários terem acesso a serviços ofertados pelo Estado. Hartung também mencionou o novo Portal da Transparência.