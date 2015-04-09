Novo corregedor do Estado quer acelerar processos parados na justiça

O novo corregedor-geral do Estado, o promotor Sócrates de Souza, foi empossado nesta quinta-feira (9) e prometeu rapidez nos processos administrativos que investigam a conduta dos servidores estaduais. Para isso, o corregedor quer analisar decisões judiciais que travam o andamento das investigações internas da Corregedoria. “Conversei com a corregedora que deixa a função e ela disse que muitos procedimentos em andamento têm este andamento suspenso por decisões judiciais. O funcionário chega à comissão processante, mas percebe que terá um desfecho desfavorável e busca a suspensão deste processo. A decisão judicial demora e o processo fica paralisado. Vamos conhecer essas decisões e trabalhar junto com a Procuradoria para restabelecer o curso normal dos processos”, disse.

De acordo com Sócrates de Souza, há cerca de 20 procedimentos administrativos em andamento na corregedoria. A maioria diz respeito a denúncias de funcionários que acumulam funções. Além de buscar acelerar estes processos, o combate à corrupção dentro da estrutura do Estado será a prioridade. Após analisar os processos em andamento, ele quer desenvolver uma espécie de cartilha única para todas as corregedorias do Estado, já que outras estruturas, como a Secretaria de Justiça, por exemplo, têm seu próprio órgão de fiscalização. Para assumir o cargo, Sócrates de Souza se licenciou de suas atividades como procurador do Ministério Público do Estado, assim como o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, que também era promotor do MPES. A Corregedoria do Estado é ligada a esta secretaria. Encontro com fornecedoresEm discurso durante a cerimônia de posse, o governador Paulo Hartung (PMDB) se disse feliz por Sócrates de Souza ter aceitado o cargo e afirmou que este será o maior desafio da carreira do promotor. Hartung também voltou a falar sobre a dificuldade financeira pela qual o Estado passa e informou que quer se reunir com todos os fornecedores do Governo para falar sobre o combate à corrupção. “A gente poderia, nas próximas semanas, mais estruturados, convidar todos os fornecedores do Estado, de todas as áreas, e apresentar os fundamentos da lei anti-corrupção. Da mesma forma, chamar todos os funcionários que trabalham com compras”, afirmou.Segundo o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, o encontro será organizado para as próximas semanas.