O novo corregedor-geral do Estado, o promotor Sócrates de Souza, foi empossado nesta quinta-feira (9) e prometeu rapidez nos processos administrativos que investigam a conduta dos servidores estaduais. Para isso, o corregedor quer analisar decisões judiciais que travam o andamento das investigações internas da Corregedoria. “Conversei com a corregedora que deixa a função e ela disse que muitos procedimentos em andamento têm este andamento suspenso por decisões judiciais. O funcionário chega à comissão processante, mas percebe que terá um desfecho desfavorável e busca a suspensão deste processo. A decisão judicial demora e o processo fica paralisado. Vamos conhecer essas decisões e trabalhar junto com a Procuradoria para restabelecer o curso normal dos processos”, disse.
Novo corregedor do Estado quer acelerar processos parados na justiça
De acordo com Sócrates de Souza, há cerca de 20 procedimentos administrativos em andamento na corregedoria. A maioria diz respeito a denúncias de funcionários que acumulam funções. Além de buscar acelerar estes processos, o combate à corrupção dentro da estrutura do Estado será a prioridade. Após analisar os processos em andamento, ele quer desenvolver uma espécie de cartilha única para todas as corregedorias do Estado, já que outras estruturas, como a Secretaria de Justiça, por exemplo, têm seu próprio órgão de fiscalização. Para assumir o cargo, Sócrates de Souza se licenciou de suas atividades como procurador do Ministério Público do Estado, assim como o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, que também era promotor do MPES. A Corregedoria do Estado é ligada a esta secretaria. Encontro com fornecedoresEm discurso durante a cerimônia de posse, o governador Paulo Hartung (PMDB) se disse feliz por Sócrates de Souza ter aceitado o cargo e afirmou que este será o maior desafio da carreira do promotor. Hartung também voltou a falar sobre a dificuldade financeira pela qual o Estado passa e informou que quer se reunir com todos os fornecedores do Governo para falar sobre o combate à corrupção. “A gente poderia, nas próximas semanas, mais estruturados, convidar todos os fornecedores do Estado, de todas as áreas, e apresentar os fundamentos da lei anti-corrupção. Da mesma forma, chamar todos os funcionários que trabalham com compras”, afirmou.Segundo o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, o encontro será organizado para as próximas semanas.