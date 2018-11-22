Novo comandante da PM é a favor de anistia a militares grevistas

O novo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Moacir Barreto Crédito: Ricardo Medeiros

O novo comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Moacir Barreto, de 44 anos, quer melhorar a relação dos policiais com as comunidades e também é a favor perdão aos militares que respondem processos decorrentes da greve da PM, ocorrida em fevereiro de 2017. A escolha do novo comandante-geral foi anunciada pelo governador eleito Renato Casagrande, na manhã desta quinta-feira (22). Além de Barreto, também foi anunciado o novo chefe da Casa Militar, o Coronel Jocarly Aguiar, e o novo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

O coronel Barreto já comandou os batalhões da PM na Serra e também em Guarapari. Atualmente o militar exerce o cargo de diretor de finanças da corporação.

Your browser does not support the audio element. Novo comandante da PM é a favor de anistia a militares grevista

AÇÕES

Em relações às ações de comando que pretende tomar a partir do mês de janeiro, Barreto afirma que uma das prioridades para diminuir os índices de criminalidade é melhorar a relação dos policiais com as comunidades. Uma das práticas estudadas pelo novo governo é a retomada do programa Patrulha das Comunidades, que foi criado durante o primeiro mandato de Casagrande.

"Nós entendemos que a integração comunitária em relação ao combate aos crimes contra a vida e contra o patrimônio é fundamental. É a população que conhece tudo o que acontece em torno de uma comunidade. Somado a isso, nós teremos a inteligência policial, com a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhando integradas", disse o novo comandante-geral.

Durante o anúncio dos novos nomes de composição do seu governo, Casagrande falou que pretende anistiar os militares que respondem processos administrativos decorrentes da greve da PM, ocorrida em fevereiro de 2017. O novo comandante-geral afirma que é a favor do perdão para os militares, mas destacou que ainda não foi decida a forma que essa anistia será conduzida.

"Não há como detalhar como será esse processo, depende da Procuradoria-Geral do Estado, depende de decisões em nível de Secretaria de Estado de Segurança Pública e de Comando-Geral. Nós não sabemos ainda qual será a estratégia técnico-jurídica para isso", explicou o coronel.

NOVO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL

O novo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, atualmente é superintendente de Polícia Especializada. Arruda já foi titular da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e também já atuou como subsecretário estadual de Inteligência e Integração Correcional. O novo delegado-geral deu exemplos de algumas das prioridades que terá à frente da instituição.

Novo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda Crédito: Ricardo Medeiros

"O projeto é a gente manter a redução no índice de homicídios, reduzir os crimes contra o patrimônio, trabalhar forte na redução de agressões à mulher e às minorias. Tem todo um trabalho que vamos começar a traçar junto com a Polícia Militar e com o secretário de Segurança Pública, no sentido de alinhar as setas e buscar os resultados", disse Arruda.

O coronel Jocarly Aguiar, novo chefe da Casa Militar, tem 47 anos e atualmente é diretor de apoio logístico da PM. A Casa Militar é responsável pela proteção das autoridades do Estado e da sede do governo.