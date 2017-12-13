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CIRURGIAS E CONSULTAS

Novo centro vai atender crianças com problemas de visão em Vila Velha

Projeto é para que o centro de oftalmologia infantil funcione no Hospital Infantil de Vila Velha

Publicado em 13 de Dezembro de 2017 às 11:38

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

13 dez 2017 às 11:38
Centro especializado em oftalmologia infantil vai funcionar no Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Divulgação
Com a intenção de aumentar o número de atendimentos e diagnósticos para as crianças com problemas na visão, a Secretaria estadual de Saúde anunciou a criação de um centro especializado em oftalmologia infantil. A promessa é esse local passe a funcionar ainda no primeiro semestre de 2018, no Hospital Infantil de Vila Velha, localizado no bairro Cristóvão Colombo.
Governo promete centro para atender crianças com problemas de visão
A expectativa projetada pelo Governo é que cerca de 20 mil consultas e 1.200 cirurgias sejam realizadas por ano, para crianças de 0 a 15 anos. 
De acordo com as informações de Fabiano Marily, subsecretário estadual da Assistência em Saúde, o projeto para a implantação do centro de oftalmologia infantil já está finalizado e aguarda aprovação de alguns órgãos de controle, como a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE).
"Já estamos com o projeto desenhado e praticamente aprovado. A meta é implementar o projeto no Hospital infantil de Vila Velha a partir do primeiro semestre de 2018. A medida que ampliamos a oferta de consultas, melhoramos também a capacidade de diagnósticos precoces", declarou o representante da Sesa.
O Espírito Santo tem 1.783 crianças aguardando por cirurgias eletivas, que não demandam urgência. Na estimativa da Subsecretaria de Estado da Assistência em Saúde, 40% desse total é referente a cirurgias para corrigir problemas de vista.

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