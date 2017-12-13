Novo centro vai atender crianças com problemas de visão em Vila Velha

Centro especializado em oftalmologia infantil vai funcionar no Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Divulgação

Com a intenção de aumentar o número de atendimentos e diagnósticos para as crianças com problemas na visão, a Secretaria estadual de Saúde anunciou a criação de um centro especializado em oftalmologia infantil. A promessa é esse local passe a funcionar ainda no primeiro semestre de 2018, no Hospital Infantil de Vila Velha, localizado no bairro Cristóvão Colombo.

Your browser does not support the audio element. Governo promete centro para atender crianças com problemas de visão

A expectativa projetada pelo Governo é que cerca de 20 mil consultas e 1.200 cirurgias sejam realizadas por ano, para crianças de 0 a 15 anos.

De acordo com as informações de Fabiano Marily, subsecretário estadual da Assistência em Saúde, o projeto para a implantação do centro de oftalmologia infantil já está finalizado e aguarda aprovação de alguns órgãos de controle, como a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE).

"Já estamos com o projeto desenhado e praticamente aprovado. A meta é implementar o projeto no Hospital infantil de Vila Velha a partir do primeiro semestre de 2018. A medida que ampliamos a oferta de consultas, melhoramos também a capacidade de diagnósticos precoces", declarou o representante da Sesa.