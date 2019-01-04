Dom Dario Campos, novo Arcebispo da Arquidiocese de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Reforçar a atenção pelos mais pobres. Esse é o objetivo do trabalho de Dom Dario Campos, novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, que toma posse no cargo em missa neste sábado (05), na Catedral de Vitória. O religioso afirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (04), que vai seguir essa diretriz por um pedido do Papa Francisco, que redigiu a carta de nomeação dele para a Arquidiocese. Dom Dario conta que, no documento, consta a atenção especial para a população mais carente.

Your browser does not support the audio element. Novo arcebispo de Vitória afirma que vai atuar pelos mais pobres

“Ele diz (na carta): 'Na vida, como também no labor pastoral, segue diligentemente o exemplo de São Francisco de Assis, que de modo verdadeiramente especial, foi solícito com a criação de Deus com os pobres mais abandonados'. É o cuidado que o Papa Francisco está tendo com a nossa nomeação, para um olhar à periferia, com os pobres, com os pequenos, com os abandonados”, disse o religioso.

O novo arcebispo, que sucede Dom Luiz Mancilha Vilela - ele deixa o cargo após pedido de renúncia aos 75 anos de idade -, afirma que a atenção com as pessoas carentes é um trabalho que vai ganhar continuidade com a chegada dele ao cargo.

“Esse pedido não vai ser implementado na igreja, ele já está sendo feito. Eu não venho para trazer algo novo. Basta ver nossas comunidades trabalhando com os irmãos mais necessitados, mais pobres. A gente vem reforçar o que já existia, o que já existe na nossa igreja aqui em Vitória”, completou.

Na prática, Dom Dario se mostra atento ao pedido do Papa. A primeira missa realizada pelo novo arcebispo será realizada na comunidade de São Benedito, em Vitória, local que tem demandas sociais históricas. A celebração acontece no domingo (06), às 08h. O religioso justificou dizendo que escolheu o local por ser um ponto carente da cidade, e para reforçar o objetivo de acolher aos mais pobres.

Padre Kelder Brandão Crédito: José Carlos Schaeffer

“Eu entrei em contato com o padre Kelder Brandão (foto) e falei que o Papa está me pedindo isso, mas, eu não conheço nada de Vitória. E aí fizemos a escolha pela Paróquia Santa Tereza de Calcutá. Foi essa decisão que a gente tomou de começar o ministério na Arquidiocese de Vitória, em um bairro onde nossos irmãos são mais esquecidos, abandonados”, destacou.

O padre Kelder Brandão, pároco da paróquia de Santa Tereza de Calcutá, disse que o local onde será realizada a missa é um espaço da igreja, mas tem sido alvo de aglomerações com drogas, bebidas e a presença de jovens portando armas. O religioso destacou que o objetivo da celebração é ampliar o espaço de ocupação da igreja.

“É uma situação bastante constrangedora para a comunidade. Um dos objetivos (da missa) é esse. A igreja mostrando que também está presente nestes espaços e que é necessário, cada vez mais, nós ocuparmos estes espaços”, disse.

Campanha

Entre os primeiros eventos da Igreja Católica que Dom Dario vai acompanhar como arcebispo de Vitória está a Campanha da Fraternidade 2019, que tem início na Quarta-feira de Cinzas. Este ano, o tema é “Fraternidade e Políticas Públicas”. Para ter eficiência nessa área, que atinge diretamente a população, o religioso destacou o diálogo com os políticos eleitos.

“O primeiro caminho é dialogar com aqueles que foram eleitos pelo próprio povo. E o povo tem que lembrar: 'Em quem eu votei?' Se está ocupando algum cargo, e cobrar deste irmão ou irmã que está ocupando um cargo público a executar uma melhoria de vida para a comunidade. O nosso povo às vezes vota, mas esquece em quem votou, e de cobrar. Nós temos que cobrar, fiscalizando constantemente para que os nossos políticos tenham sensibilidade com a região de onde ele recebeu seus votos. Muitas vezes ele recebe votos em bairros periféricos e nunca mais volta lá”, disse.

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