Novo aplicativo é lançado e serviço que dá tempo de espera por ônibus em Vitória volta neste mês

Já está em funcionamento o aplicativo Vitória Online, em que os moradores da capital capixaba podem fazer solicitações, pedir melhorias e consultar serviços da prefeitura. Disponível para as plataformas Android e iOS, o aplicativo é gratuito e vai agrupar ainda neste mês o serviço do Ponto Vitória, que aponta o tempo de espera para um ônibus chegar a um determinado ponto. Em três dias, 2 mil usuários já fizeram o download.Sem ainda ter o Ponto Vitória, que não funciona há mais de três meses, o aplicativo traz, por enquanto, um mapeamento de todos os pontos de ônibus e as linhas que passam por cada local. Há também o telefone dos pontos de táxi da cidade e um canal específico para fazer críticas e sugestões.

Your browser does not support the audio element. Novo aplicativo é lançado e serviço que dá tempo de espera por ônibus em Vitória volta neste mê

O serviço de consulta do tempo de espera dos ônibus nos pontos está fora do ar há mais de três meses. A prefeitura realizou uma licitação para contratar nova empresa para executar o serviço, que será integrado ao aplicativo Vitória Online ainda neste mês, como explica o subsecretário de Tecnologia da Informação Márcio Aurélio Passos.

“Em relação ao Ponto Vitória, a primeira etapa já foi feita. Georeferenciar os ônibus, colocar pontos de referência e mostrar para o munícipe quais os coletivos que passam em cada ônibus e ainda escolher as linhas favoritas”, disse.

Além disso, no aplicativo é possível encontrar informações básicas sobre a história e a cidade de Vitória, além dos contatos do prefeito e dos secretários municipais. Há também o canal 156, em que os cidadão podem abrir chamados e fazer as demandas por melhorias na sua rua ou no seu bairro.

Para acessar o aplicativo da rua, já é possível usar a internet de forma gratuita em cerca de 30 pontos pela cidade de Vitória, por meio da rede também conhecida como “Vitória Online”. Até o final de 2015, Vitória vai ganhar 50 novos pontos de internet gratuita. Com a expansão, a prefeitura espera otimizar o uso de seu novo aplicativo e serviços da web que facilitem a vida do cidadão.