Noventa e oito mil podem sacar dinheiro de conta inativa do FGTS nesta 6ª feira

A partir desta sexta-feira (10), 98 mil trabalhadores capixabas vão poder sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. O pagamento terá início para quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro. Depois, o trabalhador terá que seguir um cronograma de pagamento. Os parentes de trabalhadores que já faleceram e têm direito ao pagamento vão poder sacar os valores disponíveis.

No Espírito Santo, 616 mil pessoas têm dinheiro nas contas inativas para sacar. Para atender a demanda, nesta sexta (10) e na próxima segunda (13) e terça-feira (14), as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir com duas horas de antecedência. Neste sábado (11), 34 agências da Caixa vão funcionar somente para saque de contas inativas do FGTS.

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Tem direito ao saque o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O pagamento começa nesta sexta e vai até o dia 31 de julho, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Quem tem poupança na Caixa terá o benefício creditado na conta automaticamente.

De acordo com o vice-presidente da Caixa, Antônio Carlos Ferreira, o trabalhador não precisa ter pressa para retirar o dinheiro. “A orientação é que o trabalhador tenha tranquilidade, não há necessidade de se formar filas de madrugada”, disse.

Beneficiários falecidos

Ferreira destaca que o dependente do trabalhador que já faleceu também pode sacar o dinheiro. Para isso, o familiar precisar solicitar um documento junto ao INSS. “O INSS dará uma declaração de dependentes a essa família. De posse dessa declaração, ela procura a agência da Caixa. Para dependentes maiores, o pagamento é feito nas datas previstas no calendário. Se houver um dependente menor, a Caixa abrirá uma poupança e esse menor terá direito ao saque quando completar 18 anos”, afirmou.

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