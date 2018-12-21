Placa indica que a água de praia de Vitória está imprópria para banho Crédito: Eduardo Dias

A manhã desta sexta-feira (21) foi de sol muito forte em toda a Grande Vitória. Com tanto calor, foi fácil ver vários banhistas aproveitando para se refrescar nas praias da região. Uma das orlas preferidas pelos banhistas fica na Praia do Canto, em Vitória, em frente a Praça dos Desejos, onde dezenas de pessoas estavam nadando ou mergulhando.

Your browser does not support the audio element. Nove praias da Grande Vitória têm pontos impróprios para banho

Mas o que muitos banhistas parecem não ter notado é que o local é sinalizado com uma placa indicando que a água estava suja e imprópria para o banho. Assim como acontece neste local, outros nove pontos frequentados por banhistas na Grande Vitória estavam classificados como impróprios nesta sexta-feira. Especialistas alertam que o mergulho em águas impróprias para banhos podem causar problemas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais.

Vitória realiza testes semanais em 25 pontos diferentes. No teste mais recente, além do ponto já citado na reportagem, outros quatro locais estavam impróprios. Dois deles ficam na Enseada do Suá: um ao lado da Capitania dos Portos e o outro na Praia do Meio, embaixo da 3º ponte. O quarto e o quinto ponto ficam na Praia de Santa Helena: o primeiro, a 200 metros antes das barracas da Curva da Jurema e o quinto, a 100 metros após a ponte da Ilha do Frade.

A modelo Mercedes Sandi, de 24 anos, chegou a pensar em mergulhar no local próximo da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, mas desistiu quando viu a placa indicando a água suja.

A modelo Mercedes Sandi, de 24 anos, chegou a pensar em mergulhar no local próximo da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, mas desistiu quando viu a placa indicando a água suja Crédito: Eduardo Dias

"Não vou entrar na água, porque agora eu vi a placa ali. Já que é imprópria, vou procurar outro local. Vou lá para a ponta, porque vi que a tem a placa que é própria para banho", disse a banhista.

A Prefeitura de Vila Velha monitora 14 pontos na cidade e quatro deles estão impróprios atualmente. Além Praia da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu, também estão impróprias a Praia do Ribeiro e Prainha. A lagoa da Morada do Sol também está com a água em condições ruins para os banhistas.

Na Serra, a Secretário de Meio Ambiente da cidade, Áurea Almeida, afirmou que 11 locais são fiscalizados. O único lugar indicado como impróprio fica na Praia de Carapebus, na altura da Rua Diamantina.

GUARAPARI: PRAIAS LIBERADAS

Na Praia do Morro, em Guarapari, está liberada para os banhistas Crédito: Marcelo Prest/Arquivo

Um das cidades mais procuradas pelos turistas durante o verão, Guarapari foi a única cidade demandada pelo reportagem que está com todas as praias fiscalizadas próprias para banho. Os testes da cidade são realizados em 13 locais tradicionais como Peracanga, Castanheiras, Bacutia e Praia do Morro.

A Secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Thereza Christina Santos, afirmou que, nos últimos 10 meses, a cidade aumentou a fiscalização às residências que não ligam o esgoto à rede coletora da Cesan. Na avaliação dela, isso teve peso importante para que a quantidade de esgoto jogado no mar diminuísse e a qualidade da água ficasse ainda melhor.

LOCAIS IMPRÓPRIOS EM VITÓRIA

- Enseada do Suá (Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos)

- Enseada do Suá (Praia do Meio, embaixo da 3º ponte)

- Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema)

- Praça dos Desejos (Em frente à Escola de Velas)

- Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade)

LOCAIS IMPRÓPRIOS EM VILA VELHA

- Morada do Sol (Lagoa)

- Praia da Barrinha (Próximo à foz do Rio Jucu)

- Praia do Ribeiro

- Prainha

LOCAL IMPRÓPRIO NA SERRA

- Praia de Carapebus (Na altura da rua Diamantina)

GUARAPARI