Nove embarcações apreendidas em operação da Marinha no litoral do ES

Operação Verão: documentação irregular de embarcações é principal motivo de notificações Crédito: José Carlos Schaeffer

O verão movimenta não só as praias, mas também aumenta o número de embarcações em trânsito no litoral. E a fiscalização também. A documentação irregular do condutor e da embarcação são as principais causas das notificações aos donos de lanchas e motos aquáticas. Entre o dia 21 de dezembro até o último domingo (13), 56 notificações foram registradas e nove embarcações apreendidas, de acordo com balanço da Operação Verão, da Marinha do Brasil, realizada no litoral do Espírito Santo. O número de abordagens realizadas chega a 992.

As praias de Peracanga, em Guarapari, e a Curva da Jurema, em Vitória, são os locais que mais registram notificações. Sem detalhar quantidade, o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Comandante Sílvio Fernando Ferreira, explicou que a concentração de barcos e lanchas nessas regiões é grande. “Os dois locais que nós temos mais movimento na costa capixaba, e consequentemente mais notificações: a região de Guarapari e na Curva da Jurema, próximo às Ilhas do Frade e do Boi”, disse.

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BAFÔMETRO

Além dos documentos, as notificações são aplicadas em caso de irregularidades no material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, a lotação e o estado da embarcação. Na Operação também são utilizados etilômetros (bafômetro), o aparelho que detecta a presença de álcool no sangue, visto que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores. No entanto, nenhum condutor foi flagrado pelo aparelho até o momento.

Capitão dos Portos do ES, o Comandante Silvio Fernando Ferreira afirmou que o litoral de Guarapari, e a Curva da Jurema, em Vitória, são os locais que mais registram notificações. Crédito: José Carlos Schaeffer

As notificações aplicadas podem gerar multas de até R$ 3,2 mil. Comandante Sílvio explica que mais de uma notificação pode ser aplicada, em caso de várias irregularidades. “As multas podem variar de 40 a 3.200 reais para cada infração. Então, por exemplo, se em uma abordagem foram verificadas duas infrações, então são duas multas, cada uma variando até 3,2 mil”, explicou.

APREENSÃO

Os condutores tem a possibilidade de defesa após o recebimento da notificação. No entanto, dependendo da gravidade das infrações, a embarcação pode ser apreendida no momento da abordagem, como explica o comandante. “Tivemos o caso de uma embarcação que foi apreendida porque uma pessoa não habilitada e sem o documento da embarcação estava fazendo manobras radicais perto da praia. Dentro da conjuntura, a gente não vai orientar, a gente já apreende a embarcação logo no primeiro momento”, destacou.

A presença de embarcações ancoradas perto da faixa de areia incomodam banhistas, que alegam correr perigo com a proximidade das lanchas e motos aquáticas. O comandante, no entanto, explica que os veículos podem ficar perto da orla desde que respeitem as regras de navegação. “Se ele (condutor) tiver indo paralelo a praia está errado, próximo a praia. (Ele deve se aproximar) sempre em perpendicular. Baixa velocidade e tendo atenção com quem está na água. Ele pode transitar para chegar, parar e sair. Ele não pode ficar transitando no meio dos banhistas”, explicou.

Cerca de 200 militares da Capitania dos Portos do Espírito Santo participam da fiscalização no litoral do estado.

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