Central de Videomonitoramento de Vila Velha Crédito: TV Gazeta

Nove das 14 câmeras da orla de Vila Velha não estão funcionando, de acordo com informações da própria prefeitura. A administração alega que alguns dos equipamentos precisam ser trocados por usarem tecnologia ultrapassada e outros precisam de manutenção. Enquanto isso, moradores, trabalhadores e frequentadores da região reclamam de insegurança.

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O presidente da Associação de Moradores da Praia de Itaparica, Adroaldo Lopes, diz que o problema das câmeras é uma das principais reclamações dos moradores do bairro. Ele conta que foi assaltado no fim do ano passado e, quando foi solicitar imagens de videomonitoramento à prefeitura, descobriu que os equipamentos não funcionavam.

Os bandidos foram presos 27 dias depois do assalto com o auxílio de imagens cedidas por um prédio e por uma casa próximos ao local do crime. “Se dependesse das câmeras da prefeitura, eu estava no prejuízo até hoje, sem pulseira, relógio e telefone celular”, contou Adroaldo Lopes.

A Associação de Moradores da Praia da Costa também foi procurada para opinar a respeito do problema, mas não se manifestou.

Diogo Rodrigues, proprietário de quiosque na Praia de Itaparica Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para Diogo Rodrigues, que é proprietário de quiosque na orla da Praia de Itaparica, as câmeras que não funcionam fazem falta para os frequentadores do local. “A pessoa sabendo que está sendo vigiada, que pode acontecer a chegada da polícia mais rapidamente, ficaria inibida e ela pensaria um pouco antes. Traria mais segurança.”

O taxista José Carlos Klein, que trabalha em um ponto na Praia da Costa, acha que as câmeras podem ser uma barreira para bandidos que pretendem agir na região. “Provavelmente, elas dificultam. O funcionamento delas é muito importante.”

A Prefeitura de Vila Velha não informou exatamente todos os pontos onde estão as nove câmeras que não funcionam. Dessas, cinco são digitais e precisam ser trocadas. As outras quatro analógicas, conhecidas como câmeras tagarelas, serão substituídas até o verão por equipamentos digitais, segundo secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior.

José Carlos Klein, taxista que trabalha na Praia da Costa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

As câmeras tagarelas são as que possuíam um sistema de som integrado para transmitir mensagens aos frequentadores das praias. Elas não funcionam porque utilizam um sistema de transmissão via rádio que se tornou obsoleto. A manutenção desses equipamentos seria muito cara, o que não compensaria, segundo o secretário.

De acordo com Emmerich, a prefeitura planeja integrar câmeras particulares ao sistema de videomonitoramento do próprio município. “Existe uma tecnologia que estamos estudando que é a possibilidade de utilizar câmeras das pessoas a nossa favor. Por exemplo, um condomínio que deseja contribuir para a segurança pública pode direcionar uma das câmeras para rua e nos disponibilizar as imagens.”

Na Grande Vitória, Serra e Vitória também têm videomonitoramento nas praias. Na Serra, segundo o secretário municipal de Defesa Social, Jailson Miranda, há 12 câmeras ao longo da orla. No entanto, atualmente, quatro delas não funcionam. Ele diz que um dos principais problemas da cidade para manter os equipamentos operando é o furto de fibras óticas.