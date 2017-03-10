Nesta sexta-feira (10) teve início as atividades operacionais das três novas Companhias Independentes da Polícia Militar na Grande Vitória. As unidades vão reforçar o policiamento nas regiões de Jardim Camburi, Vitória; Jabaeté, em Vila Velha e Feu Rosa, Serra. Com as mudanças, moradores de Jardim Camburi esperam que o policiamento ostensivo seja reforçado no bairro.

Em Jardim Camburi está localizada a 12ª Companhia Independente. A partir de agora, são 220 militares para atender os bairros Aeroporto, Antônio Honório, Boa Vista, Goiabeiras, Jabour, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Morada de Camburi, Parque Industrial, Pontal de Camburi, República, Segurança do Lar, Solon Borges e Jardim Camburi.

Your browser does not support the audio element. Novas unidades da PM reforçam segurança em bairros da Grande Vitória

O reforço no número de militares nas três Companhias Independentes se deu por causa da extinção da Ronda Tática Motorizada (Rotam) e do Batalhão de Missões Especiais (BME). Mais de 300 homens foram redistribuídos nas companhias.

O técnico em manutenção André Silva, diz que nunca foi assaltado em Jardim Camburi, mas confessa que o aumento no número de policiais na região o deixa mais tranquilo. “Aumenta mais o nível de segurança e dá mais confiança saber que a partir de hoje tem mais policiais nas ruas. Isso aumenta nossa sensação de segurança”, avaliou.

O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enok Torres, diz que o bairro necessita de mais policiais militares. Segundo Enok, até a criação da Companhia Independente, Jardim Camburi tinha apenas 18 militares para fazer o policiamento ostensivo, o que segundo Enok é insuficiente.

O presidente da associação aguarda uma reunião com representantes da Polícia Militar para saber se o bairro também terá reforço no policiamento. “O que queremos saber é qual efetivo terá em Jardim Camburi para poder combater o que precisamos em relação aos crimes que acontecem no bairro”, disse.