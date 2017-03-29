A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) iniciou nesta quarta-feira (29) testes de um novo modelo de roletas altas nos ônibus do sistema Transcol. Essas catracas serão testadas em 43 veículos, de 11 linhas, por um período de 60 dias. Neste tempo será averiguada a eficácia do equipamento e a necessidade de adequação.

O novo modelo proposto pela Ceturb é resultado do aprimoramento de protótipos que estavam sendo testados desde o fim do ano passado. Nas linhas onde foram feitos experimentos houve redução de 88% no pulo de roleta.

Your browser does not support the audio element. Novas roletas altas entram em teste em 11 linhas do Transcol

Lúcia Helena da Silva, 55 anos, acredita que a medida vai trazer mais segurança aos usuários. “Eu acho que é viável sim. É uma forma de evitar esse abuso de pessoas pulando, sem pagar. Nós trabalhadores pagamos direitinho e temos que ver essas pessoas passando sem pagar sem fazer nada. Até os cobradores ficam constrangidos. Pode até ser ruim para passar, mas será para o bem de todos”, disse.

O presidente da Ceturb, Alex Mariano, destacou que as reclamações quanto às catracas testadas anteriormente tinham relação com a estrutura do equipamento e não com a aplicação dele. “O resultado dessa nova catraca é uma reformulação do que ouvimos dos usuários sobre as dificuldades de transposição enfrentadas no modelo anterior. Então fizemos modificações na canaleta que facilitarão a entrada de pessoas com bolsas e acima do peso, por exemplo”, explicou.

Essa também é a opinião de Gustavo Luiz e Bruno Martins, passageiros do sistema. "Pode dificultar para algumas pessoas, mas ainda assim será melhor. Pois vai diminuir as injustiças”.

Implantação

Após o período de testes, as roletas serão implantadas nos demais ônibus. “Nós temos 1.500 ônibus no sistema, mas não são todos que terão essas catracas. A priori elas serão aplicadas nas linhas alimentadoras, que são as que saem dos bairros e vão até os terminais. Nos estudos que obtivemos essas são as linhas que apresentam maior evasão. Isso vai chegar a 200 ou 300 ônibus”, complementou.

Segundo a Ceturb, a instalação de catracas altas, além de combater a evasão de receita, que hoje está na casa dos R$ 100 mil mensais, vai ajudar na segurança de que quem trabalha e usa o transporte coletivo diariamente. A medida também é uma reivindicação dos rodoviários que em seu dia a dia deparam-se com os puladores de roleta e muitas vezes não interferem no ato por receio de represálias.

Confira as 11 linhas

672 – Trevo de Setiba / T. Itaparica

661 – T. Itaparica / Praça de Vila Velha – Circular

612 – Parque Residencial Terra Vermelha / T. Itaparica, via Ulisses Guimarães

843 – T. Laranjeiras / T. Carapina, via Jardim Tropical

802 – Divinópolis / T. Laranjeiras, via Centro da Serra

885 – Vila Nova de Colares / T. Jacaraípe, via Feu Rosa

907 – Nova Bethânia / T. Campo Grande, via Rod. Centro Sul

716 – Padre Gabriel/ T. Campo Grande via Campo Novo/ Nova Palestina

731 – T. Campo Grande/ T. Jardim América via Vale Esperança

863 – Residencial Jacaraípe/ T. Jacaraípe via Castelândia/ Costa Dourada