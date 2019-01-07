Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, tem câmeras instaladas em pontos estratégicos Crédito: José Carlos Schaeffer

Quem circula por ruas e avenidas de Cariacica a bordo de um veículo, ou vai a algum prédio público municipal, estará também sob a vigilância de novas câmeras de videomonitoramento. No caso dos veículos, a cidade vai passar a contar com a tecnologia de leitura das placas. Outra funcionalidade mira o reconhecimento facial. Numa primeira fase, serão instaladas 130 novas câmeras que permitem as diferentes leituras. A conclusão do serviço está prevista para o primeiro semestre deste ano e bairros que possuem maior vocação comercial, como Campo Grande, Jardim América e Itacibá, serão os primeiros beneficiados.

Your browser does not support the audio element. Novas câmeras vão reconhecer rostos e ler placa de carro em Cariacica

Segundo o secretário de Defesa Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro, policiais militares e agentes de trânsito serão acionados imediatamente assim que os veículos com irregularidades foram flagrados pelas lentes dos novos equipamentos.

“A tecnologia permite fazer toda a leitura e, da própria central, acionar o agente (de trânsito), a Polícia Militar ou Rodoviária na mesma hora. O veículo não consegue sair da nossa cidade sem ter abordagem. É impossível sair da nossa cidade sem ter abordagem”, disse ao ser taxativo sobre a abordagem.

Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, tem câmeras instaladas em pontos estratégicos Crédito: José Carlos Schaeffer

Além do uso em ruas e avenidas de maior movimentação, vão receber as novas câmeras edifícios públicos, como a prefeitura de Cariacica e o prédio administrativo onde funcionam as secretarias. Também serão beneficiados postos de saúde e escolas municipais. Nesses locais será aplicado, segundo Ribeiro, o reconhecimento facial conforme a necessidade. O município enfrenta problemas com o vandalismo nessas estruturas e as imagens vão ajudar na identificação de quem provoca os danos.

“Na prefeitura terá instalado o reconhecimento facial, que permite reconhecer qualquer indivíduo que entre no local. Alguma pessoa que esteja com problema judicial ou sendo investigada pela polícia. Se entrar, será reconhecida, aumentando a possibilidade de captura de várias situações ilícitas que acontecem não só na cidade, mas, também no Estado”, completou Alexandre Ribeiro.

O secretário afirma que um projeto de troca de informações com a Polícia Militar foi determinante para definir a escolha dos locais que vão receber os equipamentos.

“Já foi feito todo um levantamento, uma leitura técnica por parte da Secretaria de Saúde, de Educação e de Defesa Social onde nós testamos um projeto piloto por 90 dias e tivemos sucesso nessas ações e informações interligadas à Polícia Militar”, disse.

Segundo o secretário de Defesa Social do município, Alexandre Ribeiro, caso não haja questionamentos durante o processo de licitação – o pregão eletrônico acontece no dia 17 de janeiro – os novos equipamentos estarão em funcionamento na segunda quinzena de abril. Conforme houver demanda, o número de equipamentos pode aumentar.

“Não serão todas instaladas de uma vez só. Será gradativamente, de acordo com as necessidades”, disse Ribeiro.

EVENTOS MONITORADOS

Além disso, também será licitado um modelo de câmera itinerante, que ficará disponível para utilização em grandes eventos. “Um exemplo: nós temos aqui o estádio Kléber Andrade, que recebe inúmeros eventos. (Isso) vai nos permitir instalar uma câmera dessa em algum evento que tenha lá, por ser uma câmera itinerante. Automaticamente, aumenta a segurança das pessoas que visitam o estádio e demais eventos que aconteçam na cidade”, explicou.

Para atender a nova demanda, a Central de Videomonitoramento do município vai passar por uma ampliação. Atualmente, a cidade conta com 110 câmeras. Com a licitação dos novos equipamentos, serão 240 aparelhos.

COMÉRCIO

Roberta Moreira atua no comércio da Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: José Carlos Schaeffer

Comerciantes da avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, local de maior movimentação na cidade, comemoram a instalação das novas câmeras.

Segundo o secretário, a região já conta com 23 equipamentos e terá a instalação de mais cinco após a licitação.

A vendedora Roberta Moreira, 36, que trabalha em uma loja de roupas, afirma que a medida deve aumentar a segurança do local.

“Acho que vai ser muito interessante. Até mesmo para (fiscalizar) arrombamento das lojas, do comércio. Acho que vai ser muito bom”, disse.

Jessica Cordeiro trabalha em loja localizada na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: José Carlos Schaeffer

“Talvez isso vai inibir um pouco os assaltos. Os assaltantes devem ficar receosos, porque agora as câmeras podem identificar também”, afirmou a vendedora Jéssica Cordeiro, 22, que trabalha em uma ótica da região.