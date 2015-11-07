Nova unidade do Escola Viva ficará na Serra e unidade de Vitória terá 400 novas vagas

Em 2015, em meio a muitos debates, o Governo do Estado implantou a primeira Escola Viva no bairro São Pedro, em Vitória. Já para 2016, está anunciada uma nova unidade de educação em tempo integral no bairro Planalto Serrano, na Serra, e a criação de mais 400 vagas para estudantes do Ensino Médio na unidade de São Pedro. A intenção é que até o fim do próximo ano, o Estado conclua de três a cinco centros educacionais nesse modelo.

A nova Escola Viva, que custará em torno de R$ 15 milhões, ainda está sendo construída e começará a funcionar em fevereiro do próximo ano. Serão ofertadas 720 vagas. A unidade de ensino será composta por três prédios, que contarão com espaços como laboratórios, salas temáticas, auditório, biblioteca, refeitório, quadra poliesportiva e ginásio.

O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, contou que já havia uma escola em construção em Planalto Serrano. O projeto acabou sofrendo modificações para atender às necessidades do programa Escola Viva. O secretário explicou a escolha do bairro na Serra.

“O bairro Planalto Serrano, além de já ter uma escola em construção, é um local onde o jovem está sujeito a muita vulnerabilidade social. Então, essa escola vai ser uma oportunidade para que o jovem permaneça lá todo dia, tendo alimentação e um atendimento dos professores para que ele possa crescer mais e ser um cidadão com muitas possibilidades na vida”, destacou Haroldo Rocha.

Chamada

Serão ofertadas 720 vagas para estudantes de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio no colégio de Planalto Serrano. Os estudantes que quiserem estudar na unidade educacional da Serra devem esperar o período de Chamada Pública Escolar e preencher um formulário eletrônico que será disponibilizado no site da Secretaria Estadual de Educação (Sedu). O período de matrículas deve ser anunciado pela secretaria na próxima semana.

Os profissionais que serão adicionados à Escola Viva de São Pedro e à unidade de Planalto Serrano serão selecionados entre os servidores da Sedu. Os professores e coordenadores deverão ser funcionário efetivos do magistério estadual. A secretaria ainda vai divulgar a data para o processo seletivo interno.

Cidades

Além de Vitória e Serra, as demais cidades da Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina podem receber outras unidades do Escola Viva ainda em 2016. Nessas cidades, o Estado abriu chamada pública, que é válida até o dia 30 de novembro, para que a iniciativa privada apresente imóveis que possam ser alugados ou comprados pelo governo para virar um centro de educação integral.

Outras escolas estaduais também podem aderir ao programa. Para isso, a direção da unidade educacional deve se reunir com a comunidade escolar, com o Conselho de Escola e com a comunidade local para manifestar o interesse.