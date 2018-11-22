Lenise Loureiro será a secretária de Gestão e Recursos Humanos no governo de Renato Casagrande (PSB) Crédito: Ricardo Medeiros

Ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro será a secretária de Gestão e Recursos Humanos no governo de Renato Casagrande (PSB). A escolha do nome dela foi anunciada na manhã desta quinta-feira (22), e Lenise já deu indicativos de quais ações quer implantar a partir de janeiro do ano que vem na esfera estadual.

Your browser does not support the audio element. Nova secretária, Lenise Loureiro quer acelerar atendimento no governo

De acordo com a nova secretária, um dos focos da sua atuação será aumentar a integração entre das secretarias do Estado, com modernização dos sistemas de trabalho dos serviços. A intenção de Lenise é aumentar o fluxo de processos online no Governo, para reduzir a necessidade de gastos com impressões e papel.

"Todo esse trabalho de tecnologia em favor do bem-estar do servidor e da agilidade do serviço prestado é um dos exemplos que a gente quer mostrar de resultado que a Seger colocar a favor da população", explicou.

LEVANTAMENTO

Ainda no que se refere à melhora na gestão da máquina pública, Lenise afirma que pretende fazer um levantamento dos imóveis que pertencem ao governo, mas que não estão sendo utilizados atualmente.

"Cuidar para que os imóveis do estado possam ser ocupados, aqueles que, por ventura, foram deixados para ocupação em outros bairros", disse Lenise.