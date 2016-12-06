Após a confusão na aplicação do concurso para professores em designação temporária (DTs), a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) remarcou a prova para 29.690 candidatos. A data escolhida, no entanto, coincide com o processo seletivo para professores no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no dia 18 de dezembro. Inicialmente a prova do Estado havia sido remarcada para o dia 11, porém nova alteração foi feita.

A confusão aconteceu devido a um atraso na chegada das provas do processo seletivo realizado no último dia 27 em algumas escolas. Professores reclamaram que os exames foram realizados com celulares na mão. A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), responsável pelo teste, admitiu o erro e remarcou as provas.

Your browser does not support the audio element. Nova prova da Sedu para DTs coincide com prova do Ifes

O professor de educação física Jefferson Anjos, de 26 anos, mora em Muniz Freire e iria fazer as duas provas. Assim como outros amigos, ele afirma que vai ter que optar por uma das duas. “Vou optar pelo DT porque tenho mais chance de ser chamado. Como primeira vez que tem a prova no Estado, acho que tinha que ter uma organização melhor. Se não deu certo da primeira vez, tinha que ter um prazo maior para as pessoas se prepararem”, disse.

O subsecretário de Educação, Eduardo Malini, disse que não tem noção de quantos professores vão fazer a prova do Ifes e ressaltou que o exame da Sedu não pôde ser remarcado para outro dia devido ao cronograma apertado. “Se não for dia 18, o próximo fim de semana é Natal. É uma questão de cronograma. Nosso temor é não conseguir efetivar os contratos até o início das aulas”, disse.