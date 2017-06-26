Nova linha marítima comercial será inaugurada nesta semana

Uma nova linha marítima comercial vai ser inaugurada nesta semana, entre o Porto de Vitória e a cidade de Zhuhai, na China. Além disso, até o fim de julho, outras linhas entre a Capital capixaba e o Norte da Europa e os Estados Unidos vão ser implantadas. Com isso, o Espírito Santo pode aumentar a movimentação de contêineres em cerca de 100 mil unidades.

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Segundo o presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Luís Cláudio Montenegro, o Terminal de Vila Velha já chegou a movimentar mais de 300 mil contêineres por ano. No entanto, com fim do Fundap, em 2012, o Estado viu esse número ser reduzido em aproximadamente 33%. Com a inauguração de novas linhas de transporte de contêineres, a expectativa é retomar o que foi perdido, de acordo com Montenegro.

O presidente da Codesa afirmou que a criação das novas linhas deve atrair empresários para fazer movimentação de carga no Porto de Vitória. “Isso é uma economia gigantesca. No caso da Ásia, é uma redução do tempo de transporte em cerca de 10 dias e uma diminuição do frete a quase um terço. Para os nossos exportadores, é um potencial enorme. A gente está enxergando que vai haver um ganho gigantesco com a retomada dessas linhas diretas”, disse.

Segundo o presidente da Codesa, cargas como rochas e café devem ser exportadas pelo Porto de Vitória para Zhuhai. Já as importações devem incluir insumos para a indústrias e outros produtos que serão selecionados pela empresas chinesas.

O Porto de Vitória ainda não teve a nova profundidade homologada pela Marinha. No entanto, Luiz Cláudio Montenegro considera que a reformulação do complexo portuário também é responsável pela criação das novas linhas. “São os armadores já apostando na nova profundidade do porto”, afirmou.