Nova lei vai livrar Idaf dos mais de R$ 2 milhões de aluguel

Sede IDAF Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que permite com que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Idaf) fique localizado em qualquer município da Grande Vitória. Até então, a legislação determinava que a sede e o foro do Idaf fossem na Capital. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo e abre possibilidade para o instituto construir sua própria sede, gerando uma economia acima de R$ 2 milhões por ano, gastos com aluguel.

Para se ter uma ideia, o Estado já gastou aproximadamente 26% do que foi utilizado para comprar o prédio da atual sede do Detran, que fica na mesma região do Idaf. Desde 2014, quanto o contrato entrou em vigência, o Estado já gastou R$ 8.488.666,67 com o aluguel do imóvel do instituto agropecuário.

O valor pago pelo edifício, que está localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória, é de R$ 180 mil por mês, de acordo com reportagem recente da Rádio CBN Vitória. No entanto, esse valor era maior até meados de 2015, quando o contrato foi alterado e houve uma redução no valor do aluguel, que era de R$ 225 mil. Neste mesmo edifício está sediada a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

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O diretor -presidente do Idaf, Junior Abreu, informou que foi aberto um chamamento público para a compra de um imóvel. O instituto recebeu propostas nas cidades de Vitoria, Vila Velha e Serra, que serão analisadas por uma comissão.

"Avalio como uma proposta para pensar em como se economizar nesse momento complicado que estamos vivendo no Brasil. O dinheiro é público mas é de todos nós. O menor preço é que vai fazer com a gente consiga adquirir um imóvel para que o Idaf deixe de pagar aluguel a partir de uns dois, três meses para frente", declara.