Nova lei das licitações aumenta custo de projetos, critica associação

Um projeto que lei que pretende mudar regras de licitações nas contratações de obras públicas tem gerado polêmica. Entre as reclamações está a de que a nova lei pode aumentar consideravelmente os valores dos projetos contratados e dificultar a conclusão das obras. As alterações na atual lei de Licitações e Contratos começaram a ser estudadas em 2013. Cinco anos já se passaram, as mudanças já foram aprovadas pelo Senado e agora estão perto de serem apreciadas pelos deputados federais.

Entidades ligadas ao setor capitaneiam críticas que tratam dos valores dos contratos, como a Brasinfra, que tem abrangência nacional e agrega os Sindicatos de Construção Pesada. Para o presidente do Sindicato da Construção Pesada do Espírito Santo (Sindicopes), José Carlos Chamon, as possíveis mudanças poderiam prejudicar as empresas, já que a nova lei não tem regras para garantir os direitos contratuais das empresas.

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Entre os principais pontos de reclamação do presidente do Sindicopes está a possibilidade da nova lei aumentar a contratação de serviços ruins. Segundo Chamon, isso pode acontecer porque empresas que oferecem valores mais baixos para executar as obras terão vantagem, mesmo não tendo condições de garantir que vão terminar o serviço.

"Nós entendemos que se essa lei passar do jeito que ela está, vai ser um desastre generalizado nas contratações entre o setor público e as empresas privadas", reclamou o representante do sindicato.

A proposta de alterações na lei vale para a administração direta e indireta da União, estados e municípios. A regra também é aplicada para ações administrativas do Legislativo e do Judiciário, fundos especiais e outras entidades controladas pela administração pública.

Além das obras e serviços de engenharia, o texto também regula a alienação e a concessão de direito real de uso de bens, compras, locações, concessões e permissões de uso de bens públicos.